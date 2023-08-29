Разные пути и общая боль: репортаж с военных кладбищ Львова, Киева и Днепра

Каждый год 29 августа Украина отмечает День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость. Уже больше 9 лет наша страна теряет лучших в борьбе за свободу против российских захватчиков. И об этом каждому из нас напоминают флаги, развевающиеся на кладбищах – на могилах тех, кто делал все для того, чтобы наш желто-голубой флаг замелькал в каждом городе и селе Украины.

В этот скорбный день журналисты 24 Канала посетили места последнего упокоения тех, кто своей жизнью защитил нашу страну – украинских защитников. О том, как чтят память павших воинов в Киеве, Львове и Днепре читайте в эксклюзивном репортаже.

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Лычаковское кладбище и Марсово поле, Львов

Во Львове новейшие герои и борцы за свободу покоятся на Лычаковском кладбище и на Марсовом поле (оно же Лычаковское военное кладбище). На первом хоронили погибших в АТО и первых павших во время полномасштабной войны. Теперь же местом последнего упокоения защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу, является именно Марсово поле.

Символизм Марсова поля состоит не только в том, что оно веками было местом последнего упокоения участников разных войн, но и то, что напротив него расположена родильная клиника. С одной стороны дороги под флагами покоятся Герои, а с другой стороны рождается новая жизнь – те, кто будет жить в свободном государстве благодаря тем, кто отдал за нее самое дорогое, что имел.



Марсово поле во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24

Сегодня во Львове страшная жара. Весь город в желто-голубых флагах. На большинстве из них сверху черные ленты – напоминание о том, что сегодня День памяти.

На Марсовом поле людей немного. Возможно, из-за жары. Кое-где у могил хлопочут родные – поливают цветы, зажигают свечи. Те, чьи родные похоронены рядом, разговаривают между собой как давние знакомые – очевидно, горе познакомило их. Разговоры у них об обыденном. Время не лечит раны, но, наверное, к ним приходится привыкать и они уже не болят так, как прежде.



Марсово поле – место общей боли не для одной семьи / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Здесь покоятся не только воины из Львова или области, но и других регионов. На Марсовом поле, в частности, покоится Вячеслав Ярмак – мужчина родом из Харькова, который почти 10 лет прожил вместе с женой во Львове. К его могиле сегодня, как и почти каждый день, пришла мама, которой приходится жить с большой болью потери – ее младшего сына расстреляли оккупанты вблизи Циркунов, а старший погиб на фронте, защищая наше государство в Луганской области.

Он еще в 2014 году рвался на фронт. Тогда, можно сказать, не пустили его. А когда началась (полномасштабная – 24 Канал) война – даже слушать никого не хотел,

– вспоминает мама воина.

Вячеслав погиб 3 декабря 2022 года. Сначала его хотели похоронить в Харькове, однако потом родные решили, что местом последнего упокоения мужчины станет Львов – город, в котором он планировал остаться навсегда и приобрести себе здесь квартиру. Город, который является фактически родным для его 12-летней дочери.



Вячеслав Ярмак мечтал навсегда остаться во Львове – теперь здесь его могила / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

А еще на кладбище приходят военные – воины, которые в отпуске, навещают своих собратьев и приносят цветы на их могилы.

Однако во Львове павшие в российско-украинской войне покоятся не только на Марсовом поле, но и на Лычаковском кладбище – там рядом с украинскими сечевыми стрельцами покоятся погибшие в АТО и павшие в первые месяцы полномасштабного вторжения.



Захоронение павших воинов на Лычаковском кладбище – сегодня здесь безлюдно / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Это кладбище стало местом последнего упокоения в частности для Василия Слипака – оперного певца, который погиб во время выполнения боевого задания в 2016 году, защищая наше государство на Востоке, и Юрия Олейника – нашего коллеги, оператора 24 Канала, который в прошлом году погиб в Попасной.



Могила Василия Слипака / Фото Ивана Магуряка, 24

К сожалению, сегодня утром здесь безлюдно. Хочется верить, что это просто потому, что на улице было жаркое утро, а ближе к вечеру люди придут чествовать Героев. Каждый, кто защищал или защищает нашу страну более 9 лет – несомненно Герой и память о каждом должна жить всегда, ведь каждый из них давал отпор российским оккупантам, которые посягнули на нашу землю.

Берковецкое кладбище, Киев

В столице нашего государства хоронят Героев российско-украинской войны на разных кладбищах, самым большим является захоронение на Берковецком кладбище в секторе 42. Сегодня там тоже было не слишком людно, однако кое-где у могил были родные павших – люди, которые почти каждый день и при каждом случае наведываются туда – к месту, где покоится часть их души.



Захоронение Героев на Берковецком кладбище / Фото Владислава Кравцова, 24

Среди тех, кто навсегда упокоился под сине-желтым флагом – Кирилл Шанава. Сегодня к нему пришла мама. Еще в 2014 году семья узнала боль войны, когда пришлось покидать родной Донецк. Тогда Кирилл был еще несовершеннолетним. Когда началась полномасштабная война – он сразу же пошел в военкомат.



Война забрала дом Кирилла в Донецке / Фото Владислава Кравцова, 24

До вторжения Кирилл много работал, не имел никаких вредных привычек. Парень мечтал о профессии учителя истории, однако, к сожалению, не суждено – он погиб в бою на Востоке. Сейчас же мать, переживающая потерю своего сына, убеждена – Украина должна победить, ведь у нашей свободы уже очень большая цена.

Такого быть не может, чтобы мы не победили. Иначе зачем все это?

– убеждена мать Кирилла.

Возле Кирилла покоится Александр Баранов – боец Нацгвардии, который погиб в мае прошлого года на Востоке. Александр – родом из города Бахмут Донецкой области. К сожалению, его не могли похоронить в родном городе, поэтому вечный покой герой нашел в Киеве.



Александр защищал Украину еще с 2014 года / Фото Владислава Кравцова, 24

Отец Александра – Николай – рассказал, что его сын воевал добровольцем еще с 2014 года и за время войны на Донбассе получил ранение. Когда началось полномасштабное вторжение, Александр присоединился к полку Нацгвардии и снова стал на защиту своего государства. К сожалению, он погиб под вражеским обстрелом. В ответ на вопрос о самом ярком воспоминании о сыне, Николай ответил коротко – вся его жизнь.

Краснопольское кладбище, Днепр

В Днепре чаще всего павшие защитники находят свой вечный покой на Краснопольском кладбище. В первые годы российско-украинской войны кладбище было одним из самых больших захоронений погибших на Донбассе воинов.



Краснопольское кладбище / Фото Петра Заливы, 24

Здесь похоронены как воины из Днепра и области, так и из других регионов, в том числе и временно неопознанные воины – защитники, останки которых не удалось идентифицировать. С тел взяли образцы для проведения ДНК-тестов, чтобы идентифицировать павших, а их похоронили на кладбище.



На этом кладбище покоятся неидентифицированные воины / Фото Петра Заливы, 24

Сегодня здесь мало людей. Особенно мало у могил тех, кто погиб во время АТО и ООС. Однако можно было увидеть военных или полицейских и даже гражданских, которые сегодня пришли почтить память погибших. У каждого, кто приходил сегодня на Краснопольское кладбище, на лице можно было увидеть боль.

В частности, воины возлагали цветы к памятному знаку всем павшим Героям, находящимся на кладбище.



Воины почтили своих павших собратьев на Краснопольском кладбище / Фото Петра Заливы, 24 Канал

Мы более 9 лет вынуждены отстаивать свое государство и свободу. За все эти годы в боях мы потеряли лучших сыновей и дочерей нашего государства. И тот, кто не изменил присяге в Крыму, отстаивал каждый город и село на Донбассе, защищал Донецкий аэропорт, кто останавливал полномасштабное наступление на нашу землю, кто ценой собственной жизни спасал собратьев или сдерживал врага, кто выгнал врага из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, кто освобождал Балаклею, Изюм, Купянск, Волчанск, Святогорск, Лиман, Снигиревку, Берислав, Чернобаевку и Херсон – защитник своего народа.

И сегодняшний день – еще одна возможность в очередной раз склонить голову перед героизмом наших защитников и защитниц и поблагодарить их за нашу жизнь и за то, что этот даже трагический день мы можем проживать в своей стране.