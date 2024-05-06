Скелет армии и смертоносные пули еще со времен Хмельнитчины: кто они – украинские пехотинцы

Украина отмечает День пехоты 6 мая, чествуя героизм и стойкость военнослужащих. Пехотинцев справедливо называют основой армии, сравнивая их со скелетом и мышцами.

Историю происхождения этого праздника следует искать аж во времена казаков, хотя и в Украине его установили только в 2019 году – то есть через несколько десятилетий после восстановления независимости. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное, что нужно знать о Дне пехоты.

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Исторический экскурс: почему именно 6 мая

Неслучайно День пехотинца отмечают именно 6 мая. В этот день 1648 года войско казаков во главе с Богданом Хмельницким и с поддержкой татар разбило коронную армию Речи Посполитой под Желтыми Водами.

Бой стал успешным началом национально-освободительной войны. Самое главное, против поляков, которых вел Стефан Потоцкий, общим фронтом выступили не только казаки, но и крестьяне с мещанами.

Среди прочего, 6 мая отмечают День святого Юрия Победоносца. Его запорожцы считали одним из своих покровителей. Картина, на которой святой убивает змея, символизирует победу весны над зимой, добра над злом.

Отдавая дань уважения пехотинцам 6 мая, Украина удостоверяет традицию борьбы за государственность, длящуюся не одно столетие. Следует сказать, что основой казацкого войска была именно пехота, сейчас – это скелет и мышцы Сил обороны Украины.

Современная пехота Украины – боевая мощь ВСУ

Особой приметой пехоты, среди различных родов войск, является то, что она выполняет боевые задачи на суше. Пехотинцы нашего современного государства – это военнослужащие таких воинских частей и подразделений, составляющих основу Сухопутных войск:

Морская пехота;

Механизированные войска;

Горная пехота.

Министерств обороны справедливо Украины отмечает, что Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил Украины.

По своему назначению и объему возложенных на них задач они играют решающую роль в выполнении ВСУ своих функциональных задач как в мирное, так и в военное время.

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День Пехоты, как мы писали выше, установили только в 2019 году, а именно – 19 апреля. В указе президента Украины говорится о чествовании мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск.

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"Они пули, несущие смерть врагу"

Именно такими словами, приведенными в цитате, начал свое поздравление пехотинцев командующий Сухопутных войск Александр Павлюк. По его словам, пехотинцы каждую секунду берут на себя мощный удар российского агрессора, несут тяжелое бремя войны.

Они – мгновение, что меняет нашу эпоху. Они – свет, согревающий Родину. И тьма, что ложится на врага. Они – воины, освободители, победители. Они – украинские пехотинцы, основа Сухопутных войск и нашей стойкости на фронте,

– добавил генерал-лейтенант.

Павлюк призвал почтить 6 мая память о воинах-пехотинцах, отдавших за Украину самое дорогое – свою жизнь, а также отомстить врагу за каждого героя и каждую героиню. Командующий Сухопутных войск пожелал пехотинцам сохранять свою мощь, приближая победу.

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История об отраженном пехотой штурме россиян

В последнем блоке этого материала расскажем о пехотинце 14-й штурмовой бригады НГУ "Червоная калина". Историю о военнослужащем с позывным "Денди" опубликовали наши коллеги, она пришлась по душе редакции 24 Канала.

Защитник участвовал в боях на Донецком направлении, а сейчас защищает участок фронта в районе Запорожья. Во время выполнения боевых задач мужчине приходилось выходить из окружения врага и четыре часа сидеть под обстрелом российской артиллерии.

Залетает БМП, облепленная десантом российским. Она как будто подорвалась или подбила ее арта тогда. Они пошли нас штурмовать четко, как пишет книга. Классно у них все получалось, но мы отбили тогда штурм. Уничтожили пехоту, нас прикрыла артиллерия, отрезала их резервы,

– вспомнил боец.

Впоследствии выяснилось, что позади украинских защитников были российские захватчики. Высадился российский десант и с бронемашины, которая объехала украинских бойцов. Однако штурм для врага завершился неудачей благодаря военным, что из окопов отстреливали оккупантов.