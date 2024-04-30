Зеленский повысил в звании главу ГПСУ Сергея Дейнеко
Источник:Указ Зеленского
Владимир Зеленский повысил в звании главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. Президент подписал указ в День пограничника, 30 апреля.
Глава государства присвоил Сергею Дейнеко звание генерал-лейтенанта. Соответствующими указами Зеленский также повысил в звании еще двух руководителей.
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Указ президента
Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеко Сергею Васильевичу – главе Государственной пограничной службы Украины,
– говорится в указе президента.
Еще двум руководителям президент присвоил звание бригадных генералов. Речь идет о заместителе начальника регионального управления, начальника оперативно-военного управления Восточного регионального управления Виталии Чапле и директоре департамента организации работы, планирования и контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины Андрее Вихтюке.
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