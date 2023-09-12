Украина отмечает День танкиста в один день с Россией: как это возможно?

День танковых войск, день энергетика, день металлурга, день семьи… В украинском календаре есть немало важных праздников, посвященных государственной службе, фундаментальным профессиям или просто семье. Однако в настоящее время большая их часть совпадает в датах с Россией. Как так произошло и какие календарные изменения будут уже со следующего года – читайте в авторской колонке для 24 канала.

Каждое второе воскресенье сентября мы отмечаем День танковых войск. Это праздник мужественных титанов, которые тяжелым вооружением и своим духом наступают на врага, чтобы освобождать наших людей и земли от русской оккупации. Это чрезвычайные люди, которые в короткие сроки способны овладевать затрофеенной или западной техникой и уже ею идти в бой ради свободы Украины.

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Тем более абсурдно осознавать, что во второе воскресенье сентября День танкиста отмечают и в России. В то время, когда мы отмечаем железных рыцарей свободы, враг в этот же день чтит свои оккупационные войска.

День танкиста: исторический контекст

Мы уже не празднуем 9 мая День победы, а вместе с цивилизованным миром чтим память павших в День памяти и победы над нацизмом 8 мая под высказывание "Никогда снова". Это часть декоммунизации, которая должна охватывать не только памятники и улицы, но и даты украинского календаря.

Следовательно, и праздник Дня танкиста в Украине долгое время имел именно советское происхождение. В сентябре – октябре 1944 года Красная армия провела удачное танковое наступление, получившее название "Восточно-Карпатская операция". В результате советы прорвали укрепления Линии Арпада, перешли Карпаты и заняли наше Закарпатье.

Именно эта операция и стала историческим контекстом, чтобы отмечать День танкиста во второе воскресенье сентября в СССР. Праздник "Всесоюзный день танкистов" был установлен в Советском Союзе указом президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. В этот день во всех столицах республик исполняли двадцать артиллерийских залпов, а во многих городах еще и происходили танковые марши.

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Пока трудно понять, почему в свободной Украине, которая борется с рашизмом и искореняет советское наследие, дольше отмечали этот день в унисон с врагом.

Что еще мы отмечаем в один день с россиянами?

Однако не только танковые войска имеют свой профессиональный праздник в один день с врагом. Заглядывая в наш календарь, понимаешь: предстоит еще много работы в направлении декоммунизации и дерусификации. Следовательно, в один день с Россией мы отмечаем:

вторая суббота марта – День землеустроителя;

третья суббота марта – День ЖКХ и бытового обслуживания населения;

первое воскресенье апреля – День геолога;

последнее воскресенье мая – День химика;

второе воскресенье июня – День легкой промышленности;

8 июля – День семьи (в России – день семьи, любви и верности);

первое воскресенье июля – День морского и речного флота;

второе воскресенье июля – День рыбака (Всемирный день рыболовства – 21 ноября);

третье воскресенье июля – День металлурга;

четвертое воскресенье июля – День работников торговли;

второе воскресенье августа – День строителя;

15 августа – День археолога;

последнее воскресенье августа – День шахтера;

второе воскресенье сентября – День танкиста;

третье воскресенье сентября – День работника леса;

четвертое воскресенье сентября – День машиностроителя;

третье воскресенье октября – День работников пищевой промышленности;

19 ноября – День стеклопроизводителя;

22 декабря – День энергетика.

Наши энергетики, металлурги, работники промышленных секторов – большая составляющая того, что нормальная жизнь в тыловых городах Украины продолжается. В то же время, энергетики и металлурги России помогают оккупантам убивать украинцев, а их промышленность нацелена порабощать и разрушать. Почувствуйте разницу.

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Декоммунизация нашего календаря уже началась

Однако уже есть и положительные перемены. В августе я обратился в Офис Президента, чтобы пересмотреть даты тех праздников, которые у нас совпадают с Россией. Оттуда ответили, что "вопрос направлен в Кабмин с просьбой поручить соответствующим органам исполнительной власти рассмотреть этот вопрос".

Несмотря на то, что содержание ответа от ОП могло показаться только отпиской, мы уже получили определенные результаты.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 14 сентября Днем танковых войск Украины. Это уже маленькая победа, календарно отделяющая наших героев от оккупационных формирований России.

И это только начало – то, что нужно было изменить немедленно. В дальнейшем должны поработать над тем, чтобы наши энергетики и работники разных промышленностей имели свой профессиональный праздник, который не имел бы ничего общего с врагом.