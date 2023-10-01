Борьба за свободу в самые темные времена: истории 24 Канала про защитников и защитниц Украины

Более 9 лет Украина вынуждена давать отпор российскому нашествию. Когда Россия решила ступить на нашу землю, тысячи людей встали на ее защиту. В гражданской жизни они были совершенно разными, однако на войне их объединило одно – борьба за свободу государства. И сегодня, в День защитников и защитниц, у нас есть еще одна возможность вспомнить о том, как каждый день идет борьба за нашу свободу.

К сегодняшнему празднику 24 Канал собрал для вас истории тех, благодаря кому мы продолжаем жить. Людей, рискующих жизнью и здоровьем для того, чтобы защитить тех, кого любят, защитить свою страну. Это все о наших храбрых защитниках и защитницах. Историю борьбы наших воинов читайте в материале.

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Любовь возникает в самые темные времена: история Василины и Петра Плебановичей

За плечами у Петра и Василины Плебановичей – АТО, ООС и полномасштабное российское вторжение. Василиса в свои 18 лет добровольцем ушла на фронт. Свою мотивацию объясняла тем, что в военном госпитале во Львове видела наших раненых воинов, поэтому четко решила, что будет спасать жизнь.

Однако военкоматы отказывали ей из-за юного возраста. Поэтому девушка решила пойти прямо к одному из руководителей, чтобы попросить отправить ее на фронт.

Я не посстеснялась и сказала ему, что меня не берут на войну. Он удивился. Особенно когда сказала, что я медик. Начальник удивился еще больше, потому что бывали разные случаи. Часто люди отказывались от мобилизации, а здесь я сама напрашиваюсь. Да еще и девушка. Сказал, что я первая такая,

– вспоминает Василиса.

Родители Василиса сначала не знали, что их дочь на Востоке, а были уверены, что она работает во Львове. Однако со временем ей пришлось признаться. Родители все же смирились с ее решением.

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На фронте Василина впервые увидела смерть, ведь до этого на ее глазах никогда не умирали люди. Первый воин, которому не удалось спасти жизнь в Курахово, все еще остается в памяти. Однако и в самые темные времена есть место для света.

Однажды к Василине попал парень с осколочным ранением ноги – Петр, родом из Ровненщины. После операции он попросил девушку, чтобы она оставила ему на память осколок, который достали из ноги. Однако она этого сделать не могла, поэтому пообещала прислать ему фото. Именно с того фото и началось их общение, которое длилось довольно долго. Во время одного из отпусков Василины пара обручилась. Петру еще пришлось ждать возлюбленную с фронта. Но наконец она вернулась, и у супругов родилась дочь.

Обычно женщины ждут мужчин с фронта, а у нас все было наоборот. Но после свадьбы на войне время шло очень долго. Хотелось домой, к мужу,

– рассказала Василиса.

Рождение ребенка помогало военным возвращаться к гражданской жизни. Кроме того, Василина начала заниматься выбойкой. Перспективу возвращения на фронт ни Петр, ни Василиса не отбрасывали, но только тогда, когда дочь подрастет.

Но надвигалась полномасштабная война...



Семья Плебановичей перед полномасштабным вторжением / Фото Петра Плебановича

21 февраля 2022 года. Петр и Василиса праздновали годовщину брака, но вечер испортило обращение Путина, в котором тот объявил о признании боевиков на оккупированном Донбассе. Женщина со словами, что начнется новая война, начала паковать вещи.

Через 3 дня все началось. Первым делом бабушка и дедушка приехали за дочерью, которая никогда не расставалась с родителями до того дня.

Рано утром супруги пошли в военкомат. Парламент еще даже не принял военное положение. Потому обоих не приняли. На следующий день приняли в состав местной бригады ТрО. Петр и Василина учили новобранцев, как пользоваться оружием и как оказывать первую медицинскую помощь. Впоследствии оба оказались в Киевской области. Сейчас Василина вспоминает, что когда наши воины заходили в овобожденные села области, то люди замечали очень интересную деталь.

Мы шли, а за нами в село прилетели аисты и делали гнезда на разрушенной электросети,

– вспоминает защитница.



Василина и Петр служили в одном взводе / Фото Петра Плебановича

Имея с собой запас пищи и медикаментов, военные начали спрашивать местных, есть ли у них еда. И вместо "да" или "нет", наши воины услышали: "Немного, но с вами поделимся". Петр и Василина в составе бригады теробороны патрулировали одно из сел и помогали вернуть в него жизнь. Женщина сейчас вспоминает, что была поражена масштабами зверств – заминированные трупы замученных людей, расстрелянные животные и даже заминированная детская коляска.

Василина говорит, что в то время оба были готовы к тому, что домой не вернутся. Сначала часто мучили мысли о том, как дочь будет расти без родителей, сколько еще в жизни не удалось сделать. Однако впоследствии с мыслями смирились.

После возвращения из Киевщины Василина узнала, что ее дочь заболела, а от стресса из-за того, что родители ушли на войну, перестала разговаривать. Поэтому супруги решили – кто-то должен быть с ребенком. Василина ушла со службы, а Петр остался. Однако здоровье не давало покоя.

Дело в том, что после ранения в АТО Петр передвигался с тростью, однако в военкомат шел без нее, чтобы точно не отказали. Для поддержания здоровья ему нужно принимать немало лекарств, но все же в результате ему пришлось уволиться по состоянию здоровья и теперь он проходит лечение в Германии. Жена с дочерью возле него.

Семья занимается волонтерством, собирает средства и закупает турникеты. Говорят, что немцы особенно остро озабочены войной, когда общаются с ними. Василина и Петр доносят им важную вещь – турникет имеет цену, а жизнь, которую он может спасти – бесценна.

Супруги убеждены, что День защитников и защитниц – это еще одна возможность осмыслить цену, которую платит наша страна за банальное право существовать.

От чиновник до спецназовца ГУР за несколько месяцев: история Андрея Мельника

Андрей Мельник с позывным "Фаворит" сейчас командир взвода спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан". Сложно поверить, что в начале полномасштабной войны по военному делу у него было только обучение на военной кафедре. На тот момент он работал советником мэра города Василькова Киевской области.

Как и для всех, моя великая война началась с прилетов. Вечером накануне меня предупреждали о том, что Россия совершит нападение. Если честно, меня и за полгода до этого предупреждали, но мозг пытается отбросить такие мысли. Думаешь, какая война? Современный мир, в котором подобных вещей в принципе не может быть,

– вспоминает "Фаворит".

Под руководством Андрея в Василькове сразу начал собираться добровольческий отряд из гражданских, готовых защищать свой город. Так появился "Щит Василькова", в состав которого вошли более 1200 человек. Сейчас "Фаворит" вспоминает, что люди были разными, но он никому отказать тогда не мог.

Мужчине удалось раздобыть оружие, а под руководством ветеранов АТО/ООС вокруг города оборудовали укрепления. Все было готово к потенциальной обороне. Когда стало ясно, что оккупация городу не грозит, добровольцы "Щита Василькова" выполняли боевые задания в других населенных пунктах области.

Читайте разговор с Андреем Мельником "Мы делаем то, что враг не может представить". Интервью с офицером спецподразделения ГУР МО "Артан"

После боев на Киевщине Андрей Мельник говорил с представителями ГУР МО о переходе в их структуры добровольцев из "Щита Василькова". Вместе с "Фаворитом" ушли еще несколько человек. Всех ждали сложные учения, в результате которых они и стали настоящими спецназовцами.



От "Щита Василькова" до "Артана" несколько месяцев / Фото предоставлено 24 Каналу

"Фаворит" с подразделением участвовал в боях за Бахмут и был участником операции по высадке и закреплению в Энергодаре. Правда, полностью реализовать план не удалось, ведь в идеале наши воины должны закрепиться там и продолжать наступление, но враг успел выстроить мощную оборону. Однако спецназовцам удалось вернуться.

Несмотря на сложную работу, Андрей и его побратимы не забывают заботиться о семьях погибших и раненых. Кроме того, "Фаворит" убежден, когда завершатся боевые действия, мы не должны расслабляться, потому что, вероятно, это будет только завершение этапа.

У меня есть надежда, что после наш народ сделает все выводы. Так или иначе война затронула каждую семью. У всех есть знакомые, которые погибли, родственники, которые присоединились к войску. Кто-то потерял жилье или просто стал вынужденным переселенцем. Даже если так случится, что боевые действия приостановятся, мы должны "нарастить мышцы", остановить коррупцию. Не забывать об ошибках, которые допускали все эти годы,

– отмечает "Фаворит".

Прорыв на Азовсталь, плен и свадьба: история Льва Пашко "Хоруса"

Лев Пашко всегда мечтал быть военным, но, по-видимому, представить не мог, какие испытания ждут его впереди. Еще в 18 лет он вступил в ряды полка "Азов" и вместе с побратимами выполнял задачи вблизи Мариуполя. Там же их и застала полномасштабная война, которой предшествовали усиленные обстрелы и эвакуация с оккупированной боевиками территории. 23 февраля Лев "Хорус" Пашко выполнял боевое задание.

В 2 часа ночи я поменялся. А впоследствии меня разбудил сослуживец и говорит, что "Путин войну объявил". Я поначалу даже не поверил, я очень спать хотел и ответил ему: "Стас, давай потом – потом Путин, потом война, я спать хочу". А он говорит: "Да нет, серьезно". И буквально через 15 минут услышал разрывы ракет, авиацию. И я подумал, что да, все же началось,

– вспоминает "Хорус".

А дальше тяжелые бои в окруженном Мариуполе. Однако Лев Пашко с побратимами давали отпор противнику, несмотря на то, что тот преобладал в количестве. Бои происходили не за дом, а уже за каждый этаж. Тем временем под командованием "Хоруса" азовцы жгли российскую бронетехнику.

Читайте полный разговор здесь Упорные бои на "Азовстали", ранения, плен и приказы "Редиса": интервью с Героем Украины "Хорусом"

В апреле, когда ситуация становилась критической, под командованием "Хоруса" защитники Мариуполя совершили сверхсложную операцию по прорыву на "Азовсталь", потому что его подразделение уже было отрезано от завода. В том бою многие воины погибли или были ранены. Среди раненых был и сам Лев. Несмотря на ранения, он отказался от эвакуации на вертолете, отмечая, что командир должен идти последним.



"Хорус" после возвращения из плена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Еще когда бои шли в городе, россияне били из всего, что было. И в один из таких вечеров "Хорус" решил, что самое время признаться своей любимой.

И в этот момент я подумал, что если умирать, то хоть женатым. Я знаю, что некоторые ребята по закону военного времени официально оформили документы. Я написал и мне сказали заполнить какие-то рапорты, бумажки. Я говорю: "Ребята, я другим немного занят, я не могу, у меня нет времени". Они сказали, что "нет, значит, не получится". Связи телефонной не было, но был интернет, который раздавали через Starlink. Тогда в телеграме я и написал девушке: "Ты выйдешь за меня?",

– вспоминает "Хорус".

А дальше был прорыв на "Азовсталь", выход с завода, плен и большой обмен 21 сентября 2022 года. И только после всех этих перипетий пара таки обручилась.



Лев Пашко с женой Дианой / Фото Дианы Пашко

Вчера гражданский и волонтер, сегодня – на фронте: история Артура Дроня

Артуру Дроню к моменту начала полномасштабной войны был 21 год. Тогда он учился в университете и совмещал учебу с работой в издательстве "Старого Лева" во Львове.

До 24 февраля Артур был далек от военного дела. В первый день полномасштабной войны начал работать волонтером, однако ему казалось, что этого мало, поэтому на следующий день пошел в военкомат.

Решение было очевидным. Нужно защитить своих родных, защитить людей, которых любишь. Конечно, было и немного страха, это нормально,

– говорит Артур.

Так Артур, он же "Давид", попал в ряды 125-й бригады теробороны. Сначала вместе с побратимами охранял важные объекты на Закарпатье, позже проходил службу на Волыни. После этого бригаду отправили в Донецкую область. Там были первые бои и первые потери.



Артур сейчас защищает страну на восточных рубежах / Фото Артура Дроня

В гражданской жизни Артур уже был молодым поэтом со своим сборником, а после начала полномасштабной войны долгое время не писал. Однако осенью прошлого года снова начал писать, но теперь уже о войне.

Полный разговор с Артуром "Никто не знает, сколько из нас останется в живых", – интервью с воином, стихотворение которого цитировала Мэлони

В октябре прошлого года во время одного из обстрелов погиб побратим Артура Александр Коберник с позывным "Док". И эта потеря была болезненной.

Этот человек был интеллектуальной глыбой и глыбой любви в ее христианском смысле. Мне лично стал очень важным человеком в этой жизни во время Великой войны. А всем нашим ребятам – невероятным примером и одной из самых болезненных потерь,

– рассказал Артур.

Своему погибшему товарищу "Давид" посвятил стихотворение, которое в феврале 2023 года во время пресс-конференции в Киеве декламировала премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Премьер Италии декламирует стихотворение Артура Дроня: смотрите видео

Сейчас Артур продолжает выполнять боевые задания, а в печать готов его новый сборник со стихами войны. А защитник мечтает, что встретит тот день, когда Украина победит, вместе со своими поратимами, которых будет больше.

Капеллан мусульман, который сейчас эвакуирует раненых: история Саида Исмагилова

В 2014 году муфтию Духовного управления мусульман Украины Саиду Исмагилову пришлось покинуть родной Донецк, захваченный боевиками. Так что свой второй дом муфтий нашел в Буче на Киевщине.

Еще до полномасштабного вторжения Саид Исмагилов решил больше не выдвигать свою кандидатуру на должность муфтия, а в декабре 2021 года записался в тероборону, чувствуя угрозу.

Я для себя решил, что во второй раз отступать никуда не буду. В 2014 году мне пришлось уезжать из Донецка, а в 2022 году я решил, что не буду убегать. Я буду защищать Родину,

– подчеркнул Исмагилов.



После 24 февраля Саид Исмагилов решил идти на фронт / Фото из фейсбука Саида

До полномасштабного вторжения Саид Исмагилов ездил на Восток как капеллан и вообще фактически был организатором мусульманского военного капелланства в Украине. Теперь же он военный водитель в экипаже парамедиков – руководит эвакуацией раненых с поля боя.

Полный разговор читайте здесь "Ислам – религия воинов": интервью с Саидом Исмагиловым о мусульманах на фронте и поражении России

Несмотря на духовную службу, Исмагилов отмечает, что огонь еще по врагу не открывал, но готов к этому. И объясняет это тем, что ислам – религия, позволяющая убивать того, кто пришел убить тебя.

Мы на войне работаем с оружием, но мне ни разу не приходилось открывать огонь по врагу, потому что провожу эвакуацию на подконтрольной Украине территории, а не там, где враг. Однако на войне может случиться что угодно. Например, произойдет прорыв и враг выйдет на дорогу, по которой я вывожу раненых, так что нужно быть всегда готовым,

– подчеркивает Исмагилов.

Сейчас мужчина отмечает, что мы должны верить в то, что победим, ведь если мы не сделаем этого – нас просто уничтожат. Война с Россией показала нам, что компромиссов не будет, поэтому Исмагилов отмечает, что врага нужно уничтожить.

Сейчас есть только один проект – выжить: история Сергея Михальчука

Сергей Михальчук до полномасштабного вторжения считался одним из лучших операторов Украины, за спиной которого более 40 фильмов, среди которых "Довбуш". Когда Россия начала полномасштабное вторжение, кинооператор вместе с коллегами стал заниматься волонтерством, но все же решил, что нужно делать больше и присоединился к рядам ВСУ.

Полный разговор читайте здесь "Хочется выжить в этой войне", – разговор с оператором "Довбуша" о службе в ВСУ и украинском кино

Несмотря на то, что всю жизнь Михальчук работал в киноиндустрии, сейчас убежден, что в первую очередь средства нужно направлять на фронт.

Один фильм сейчас – один танк, "Челленджер" или "Леопард". Ну, то есть, я честно говорю как кинематографист, я все понимаю, что надо снимать кино, чтобы поддерживать отрасль. Но как сейчас? Я вижу, как истекает кровью страна,

– подчеркивает воин.

Михальчук убежден, что мы должны вкладывать все в армию, иначе мы можем эту войну не выиграть. А что касается себя, то говорит, что сейчас работает над главным проектом – выживанием.



Сергей Михальчук надеется, что сможет вернуться в кинематограф / Фото предоставлено 24 Каналу

"Важнейший проект – и документальный, и игровой – это "Выжить". Выжить физически. Выжить в полном составе со всеми конечностями. Не говорю о здоровье, просто выжить. Других проектов нет. Достойно дожить до конца нашей войны. Живым. Много побратимов теряют конечности. И это тоже очень драматическая история", – говорит Михальчук.

Пока мир наблюдал за контрнаступлением, он готовил бойцов: история Назария Ясинского

Полковник Нацгвардии Назарий Ясинский "Грюза" защищает наше государство еще с 2014 года. Тогда он был командиром взвода специального назначения одного из тернопольского батальона Нацгвардии и в составе своего подразделения одним из первых отправился на Донбасс. Участвовал в боях за Славянск, Николаевку, Ямполь, Закотное, Северск, Рубежное, Попасную и Дебальцево.

В Дебальцево он с побратимами еще в 2014 году взял в плен российского офицера – в то время, когда Кремль отрицал свою причастность к войне на Донбассе и свое участие в ней.

В 2015 году Назарий присоединился к Бригаде быстрого реагирования – одного из самых современных на тот момент подразделений Нацгвардии, организованного по стандартам НАТО. Впоследствии стал командиром разведки.

Историю Назария Ясинского читайте здесь "Мир следит за контрнаступлением, а мы готовили к нему бойцов", – полковник бригады "Буревий"

На момент полномасштабного вторжения Ясинский был командиром первого батальона оперативного назначения в БШР. Подразделение в быстром темпе начали перебрасывать на Восток Украины.

В ночь на 24 февраля мы, выгрузив технику и забазировавшись возле Северодонецка в два ночи, легли спать. В четыре утра командир батальонно-тактической группы разбудил меня словами: "Грюза", вставай, нас бомбят. Прежде всего я подумал, что надо рассредоточить людей, чтобы враг не уничтожил их тупо,

– вспоминает полковник.

В то время, вспоминает Ясинский, он очень переживал за Киев, потому что потеря столицы была бы серьезной проблемой. Тем временем его подразделение сначала отвечало за оборону окрестностей Северодонецка, а впоследствии – Рубежного. За два месяца там бойцы под руководством "Грюзы" уничтожили по меньшей мере 3 батальона боевиков из Луганщины – где-то до 1 200 захватчиков. Из города бойцы ушли, когда уже не осталось где закрепляться, потому что враг полностью разнес его артиллерией.

После Рубежного Ясинскому предложили перейти на должность заместителя командира штурмовой бригады по боевой подготовке в воинскую часть 3027 "Буревий". Это подразделение стало частью "Гвардии наступления", созданной в системе МВД специально для участия в контрнаступлении. Боевое крещение новой бригады началось с Бахмута. Но, по словам полковника, интенсивность боев была меньше, чем в Рубежном.



Назарий Ясинский учит бойцов / Фото НГУ

С февраля 2023 года Ясинский отвечал за подготовку бойцов "Гвардии наступления".

Сейчас весь мир наблюдает за контрнаступлением украинских войск. Я не просто его ждал, я готовил к нему людей. Мы тренировали оборону, наступление и зачистку вражеских позиций. Каждый приобретал профессионализм в работе с тем видом оружия, с которым он будет работать. Людей готовили и готовят по сей день, как того требует современное ведение боевых действий. Победа любит подготовленных, это однозначно, поэтому мы отдавали этому больше сил и времени,

– говорит "Грюза".

Сейчас полковник отмечает, что не понимает, какой будет победа. По его словам, мы уже в скором времени сможем выйти на международно признанные границы нашего государства, однако еще на годы наши приграничные земли могут стать серой зоной, где будут артобстрелы и прорывы ДРГ врага.

В армии до сих пор есть стереотипы в отношении женщин: история Людмилы Бец

Что нас отличает от россиян – свою землю пошли защищать не только мужчины, но и женщины. Хотя последним часто приходится сталкиваться со стереотипами и сразу их разрушать. Одной из таких защитниц является Людмила Бец, которая еще в конце января 2022 года решила пойти в тероборону на фоне угрозы полномасштабной войны. До вторжения женщина работала медиаменеджером, однако профессию пришлось сменить.

Женщина прошла курсы стрельбы и тактической медицины, однако сейчас она больше занимается документальной работой и своим примером доказывает, что в армии есть работа для каждого и каждой.

Мы тратим очень много бумаги, для того чтобы один боец "на передке" мог стрелять, где-то 10 человек за его спиной должны делать свою работу: кто-то – отвечает за одежду, кто-то – за документальное оформление, кто-то – готовит еду и т.д. Я до сих пор слышу отговорку, типа: "Я не хочу убивать людей, поэтому я не иду в армию". Не обязательно кого-то убивать – в армии очень много работы для всех. Если у тебя есть руки, ноги, голова – можно сделать что-то, что приблизит нашу победу,

– подчеркивает защитница.

Полный разговор читайте здесь "Россиян не как скот гонят, они сами решают прийти": история военной Людмилы Бец

Людмила отмечает, что еще существует немало стереотипов в отношении женщин в армии, и однажды военные мужчины говорили, что "женщинам здесь не место". Защитница подчеркивает, что такие слова возмутительны, ведь кто решил, где чье место? Каждый ищет его сам.

Женщину дома ждет сын, который очень скучает по маме, но считает ее своей героиней.

Интервью с военной Людмилой Бец: смотрите видео

Шрамы, напоминающие пережитое: история Богдана Мирошко

Военному Богдану Мирошко – 24 года, он родом из Кировоградщины. В армию пошел в 2021 году, прошел срочную службу, а затем подписал контракт.

В начале полномасштабного вторжения юноша также находился в рядах Вооруженных Сил. Сначала занимался обслуживанием и подготовкой техники, а затем ездил на боевые задания. В составе 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Богдан прошел бои за Пески, Волноваху, Изюм и Харьков.



Богдан Мирошко с любимой Юлией / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Прошлой осенью он с побратимами отправился на Авдеевское направление. Там он получил ранение.

Мы были на позициях, ждали координаты, а затем произошел взрыв. Я открываю глаза – и уже в больнице, находился там пятый день. Что случилось, узнал со временем, когда ко мне приехал командир и рассказал все. Сказал, что сбросили беспилотник или что-то другое, было прямое попадание в машину. Командир, находившийся за рулем – погиб, другой парень получил 77% ожогов, а водитель – легкую контузию. Он нас всех и вытащил,

– рассказывает военный.

В результате Богдан потерял глаз и получил ранение руки. У парня насчитали 16 осколочных ранений, в том числе и на лице. Богдан согласился на эстетическую операцию по коррекции рубцов на теле, потому что шрамы каждый день напоминают ему о пережитом, а это, по словам защитника, не очень приятно.

Впереди у защитника еще реабилитация, восстановление функций раненой руки и семья, ведь недавно Богдан женился.

Историю Богдана читайте здесь "Хочу смотреть в зеркало". Путь воина Богдана, возвращающегося к жизни после ранения

Цените живых, помните павших

Сегодня день, когда мы чествуем защитников и защитниц всех поколений и всего периода нашей истории. И это очень важно, ведь это – память. Однако помнить о героях-защитниках – это не все, что мы можем и должны делать.

Мы должны дорожить. Ценить вклад людей в нашу свободу. Ценить тех, кто прошел ад войны и сумел сохранить свою жизнь.

Наша задача – сохранять благодарность и делать все для победы. Помогать воинам, поддерживать их и самим становиться воинами. Только так мы сможем победить.

А сегодняшний день – еще одна возможность поблагодарить тех, благодаря кому мы можем гордо называться украинцами и жить в своей стране. И да, не идеальной стране, но своей, в которой мы можем делать выбор и ошибаться, где можем приобретать и терять – и все только благодаря тому, что мы свободны. Однако враг хочет отнять эту свободу.

Поблагодарите за сегодняшний день наших воинов. Вспомните в своих молитвах живых и павших Героев. И не забудьте задонатить на армию, ведь каждая гривна помогает беречь жизнь и приближать победу.