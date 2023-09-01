Сирены известили о тревоге: в Кривом роге дети провели линейку в подвале

Из-за полномасштабной войны в Украине дети вынуждены встречать День знаний в укрытии. Прямо во время линейки в Кривом Роге объявили воздушную тревогу.

В Кривом Роге во время торжественной линейки началась воздушная тревога. Дети и взрослые спустились в укрытие.

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1 сентября в подвале

Среди тех, кто вынужден был спуститься в подвал, есть и первоклассники. Для них первый день в школе будет навсегда связан с угрозой ракетного удара по их городу.

Школьники встретили 1 сентября в подвале: смотрите видео

Если раньше 1 сентября вызвало только печаль по окончании каникул, теперь в большинстве своем ученики мечтают о возвращении в свои классы, а учителя — чтобы не приходилось эвакуировать и успокаивать в хранилищах детей,

– говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на вражеские атаки, криворожцы не отчаиваются, а обещают, что эти дети точно будут знать историю Украины.

В России детям выдали военную форму на 1 сентября