Погиб на глазах родителей: в Одессе рассказали о подростке, жизнь которого оборвала новогодняя атака

В ночь на 1 января страна-агрессорка ударила по Одессе дронами-камикадзе. Россияне убили 15-летнего школьника в его собственной квартире.

Нет положительных человеческих качеств, которые были бы ему не присущи. Именно так вспоминает ученика 10 класса Дениса Мельника директор гимназии №7 Светлана Мельник. Парень стал единственной жертвой вражеского удара "Шахедами" в Одессе.

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Погиб на глазах родителей

По словам Светланы, оккупанты унесли жизнь Дениса в новогоднюю ночь. Парень погиб в своей квартире на глазах у родителей.

Директор рассказала, что десятиклассник был очень светлым, умным и добрым. Денис всегда был ответственным ребенком, готовым прийти на помощь сверстникам и взрослым.

Застенчивый и вежливый, парень не любил быть в центре внимания, поэтому смущался, когда его благодарили за помощь.

Нам очень больно, что родители, воспитавшие такого прекрасного сына, брат, бабушка, родные, друзья, одноклассники, учителя, мы все, кто его знал, испытали эту невыразимую боль!

– написала преподавательница.

Напомним, что в ночь на 1 января Россия массированно атаковала Украину дронами. Под ударом оказалась и Одесса. Местные власти сообщили о прямых и осколочных попаданиях в жилые дома на пяти локациях. В разных районах города пылали пожары.

Несколько жителей поврежденных домов получили ранения, а один человек погиб.

Известно, что в Одесской области в общей сложности сбили 28 беспилотников.

Новогодняя атака "Шахедами": что известно