На войне погиб первый заместитель командира авиационной эскадрильи Денис Василюк

На войне погиб первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Защитник был пилотом истребительной авиации Воздушных сил.

О гибели воина сообщили коллеги Дениса из 831 бригады тактической авиации. Там отметили, что потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека.

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Гибель украинского пилота

На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

Известно, что военный был пилотом истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. Побратимы Дениса описывают его как настоящего профессионала своего дела. Летчик совершил десятки боевых вылетов с начала полномасштабного вторжения. Также он полный кавалер ордена "За мужество".

Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо. Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе,

– написали в 831 бригаде.

Денис Василюк погиб во время выполнения боевого задания / 831 бригада

Потери Украины в войне

На войне при попытке оказать помощь раненым погиб боевой медик Александр Кучерявенко с позывным "Кузьма". Герой работал на передовой в рядах "Госпитальеров" и совсем недавно мобилизовался в Силы обороны.

Также на фронте погиб иконописец Валерий Васильев. В частности, он участвовал в росписи церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле. На иконопись был благословлен священником. А еще владел техникой витража.

На фронте отдал жизнь за Украину волонтер и учитель с Луганщины Михаил Панков. Он погиб во время выполнения боевого задания на Купянском направлении. Мужчина служил механиком-водителем в разведывательной роте.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибшего. Вечная память!