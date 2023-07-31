Не депортация: как Украина будет поступать с россиянами, которые откажутся выехать из Крыма

За последние 9 лет оккупации в Крыму заселилось около миллиона россиян. Возникает вопрос, как избавляться от нежелательных "гостей" на полуострове, когда его освободят ВСУ.

Очевидно, что россияне не могут безнаказанно оставаться на территории Крыма, который деоккупируют ВСУ. В конце концов, если они добровольно не покинут остров, им обязательно в этом помогут. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Это будет не депортация

Высока вероятность того, что большинство россиян ко времени деоккупации или хотя бы во время нее, добровольно-принудительно выедут в Россию. В то же время понятно, что из миллиона человек часть останется в украинском Крыму.

Мы стараемся вырабатывать конкретные механизмы во взаимодействии с органами государственной власти и ведомствами. Должен быть определенный механизм "выдворения". Я бы не называл это депортацией, ведь это слово имеет другую (смысловую) нагрузку,

– заметил Рефат Чубаров.

Собственно, согласно ЗУ, любой иностранец или лицо без гражданства, незаконно находящееся на территории Украины, должно быть наказано. Это включает депортацию лица за пределы Украины.

"Проблема в том, что эта норма и процедура, по нашим законам, носит индивидуальный характер. То есть надо заводить досье на каждого человека, подавать в суд, принимать экстрадиционное решение. Люди могут обжаловать это", – рассказал Чубаров.

Соответственно, когда говорится о миллионе таких нарушителей, процедура, прописанная в законе, является неэффективной. Поэтому сейчас чиновников просят усовершенствовать законодательство, чтобы были предусмотрены правовые механизмы, которые не давали бы никаких шансов тем, кто незаконно поселился на территории Крыма.

Рефат Чубаров о выселении россиян из Крыма: смотрите видео

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