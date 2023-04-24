Политическая жизнь Путина закончится, – военный эксперт о неотвратимом освобождении Крыма
Издание Council on Foreign Relations считает, что в военной доктрине Крым – это плацдарм для российских операций на южном фронте Украины, где вполне может решаться судьба наступления Киева.
Крым в части Юга – огромная военная база и колоссальный логистический центр. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что полуостров был, есть и будет стратегическим на всем Черноморском побережье.
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Россия может прибегнуть к ядерному блефу
Черник пояснил это, в частности, тем, что через Крымский мост и Азовское море по воздуху, воде, железной дороге и автодороге движется колоссальное количество человеческого ресурса и материально-технических средств, подпитывающих всю южную группировку оккупантов.
Крым считали одной из "красных линий" для России. Но, по мнению военного эксперта, россияне уже все "красные линии" пересекли.
"Если мы отобъем Крым, а это неизбежно произойдет, страна-агрессор может прибегнуть только к ядерному блефу. Но они им пугают с начала этой войны", – отметил он.
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Ощутимый удар
Черник уверен, что Крым сакральный для Кремля, и украинское контрнаступление на полуостров станет ощутимым ударом для россиян.
Но и это будет окончательным перечеркиванием политической карьеры, в первую очередь Владимира Путина. По нему будет нанесен сильнейший удар, как только нам удастся деоккупировать Крым,
– подчеркнул собеседник.
Черник вспомнил события прошлой осени, когда захватчики включали оккупированные территории в состав России.
Было много крика, что это уже "их территория", украинские силы будут биться на ней, и что это будет той самой "красной линией", после которой последует апокалипсис. Но апокалипсис не произошел, и не произойдет,
– утверждает военный эксперт.
По его мнению, как бы это странно ни звучало, но с военной точки зрения деоккупация Крыма не является такой уж сложной задачей.
"Нужны дальнобойные ракеты с дальностью поражения 300 и более километров. У наших союзников они есть. А также хорошая авиация, которая имеет на борту ракеты "воздух – воздух" для уничтожения всех потенциальных транспортных грузов на полуостров", – резюмировал Петр Черник.
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Что происходит во временно оккупированном Крыму
- В Крыму снова раздается "хлопок". В ночь на 24 апреля Севастополь якобы был атакован надводными беспилотниками. По словам гауляйтера города Михаила Развожаева, Черноморский флот отразил "атаку" на внешнем рейде, поэтому "никакие объекты не повреждены".
- В течение выходных в оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" сделали 32 проукраинских граффити. Улицы в городах Симферополь, Севастополь и Керчь они также украсили желтыми лентами, а знак "Z" превратили в песочные часы.
- Ранее оккупанты перевели некоторые из боевых подразделений, расположенные в Скадовске, в Крым. Вместе с тем в Скадовск привезли новое подразделение оккупантов, состоящее примерно из 300 зэков. Они должны будут следить за правопорядком в городе.