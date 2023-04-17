Капитуляция россиян в Крыму была бы через несколько месяцев, – Черник сказал, какое оружие для этого нужно
Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина уже сейчас может начать меры по изоляции Крыма. Для этого нужно вывести из строя Крымский мост и ударить по военной базе в Севастополе.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы быстро деоккупировать Крым.
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Какое оружие нужно Украине для освобождения Крыма
Как подчеркнул Черник, для быстрого освобождения Крыма, прежде всего, Украине нужны ракеты ATACMS, у которых дальность поражения – около 300 километров. Их можно запускать из систем HIMARS.
Безусловно, было бы хорошо, если бы Украина также получила истребители F-16 и соответствующее вооружение к ним. Тогда оккупантам в Крыму будет очень сложно.
F-16 могут нести на борту очень дальнобойную ракету AGM-158, некоторые модификации которой могут бить более чем на 900 километров. Весь Крымский полуостров имеет с севера на юг около 250 километров, с востока на запад – 360 километров. Носитель с такой ракетой может не приближаться к зоне боевых действий. Так можно "погрузить" Крымский мост и выбивать военную инфраструктуру в Крыму,
– рассказал Черник.
Какое оружие было бы хорошо получить Украине для деоккупации Крыма – рассказал Черник: смотрите видео
Не стоит забывать и о ракетах класса "воздух – воздух" AIM-120. Некоторые ее модификации могут бить на расстояние до 180 километров. Это поможет фактически закрыть небо над полуостровом. В таких условиях капитуляция оккупантов в Крыму произошла бы буквально за несколько месяцев.
Ситуация с Крымом: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина готовится освобождать Крым от оккупантов. Военные будут делать все возможное, чтобы вернуть контроль над полуостровом.
- Данилов подчеркнул, что Силы обороны будут использовать весь имеющийся арсенал оружия для освобождения оккупированных территорий. И Донецкая, и Луганская области, и Крым принадлежат Украине.
- Вместо этого оккупанты усиленно готовят Крым к обороне и пытаются превратить его в очень защищенный объект. Они даже минуют там пляжи и боятся контрнаступательной операции Вооруженных Сил Украины, которую уже активно готовят.