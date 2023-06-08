Россиянам придется отступать, – в ГУР объяснили, достаточно ли у врага сил для удержания Крыма

Представитель ГУР МО Андрей Юсов намекнул, что Украина готовится к освобождению Крыма. В то же время коллаборанты стали осознавать, что их никто не будет защищать на временно оккупированном полуострове.

Андрей Юсов заявил, что оккупационная "администрация" Крыма трезво оценивает ситуацию. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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К чему готовятся оккупанты в Крыму

Юсова попросили прокомментировать данные британской разведки, где говорится, что гауляйтер Сергей Аксенов мог усомниться в возможности регулярной армии России удержать Крым в случае наступления ВСУ.

Аксенов – подонок, но не дурак. Он абсолютно трезво оценивает ситуацию,

– отметил украинский разведчик.

По его словам, если посмотреть на доступные в открытом доступе спутниковые снимки и карты траншей, можно увидеть, что часть фортификационных сооружений оккупантов расположена далеко от материковой Украины. Это свидетельствует о том, что россияне отдают себе отчет, что им придется отступать быстро и далеко.

Юсов напомнил, что происходило при деоккупации других территорий Украины, которые временно захватывало государство-террорист. Практика показала, что изменников защищать никто не будет. Представитель ГУР добавил, что у приспешников Аксенова упакованы чемоданы. Эти коллаборанты готовы к бегству.

Что делает Украина для освобождения полуострова

Юсов заявил, что россияне используют Крым как определенный хаб для переброски сил и средств для сдерживания временно оккупированных территорий на Юге и Востоке Украины. На самом полуострове особых изменений в количестве российских военных не наблюдается.

По его словам, Украина анализирует потенциал врага. Сейчас делается все возможное, чтобы украинские силы безопасности и обороны могли одолеть оккупантов. Еще Юсов напомнил, как после полномасштабного вторжения России Украина пообещала, что Крым будет возвращен.

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