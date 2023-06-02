Деоккупация Крыма: Уоллес предположил, когда ВСУ смогут освободить полуостров

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил сроки, когда Украина сможет освободить Крым от оккупантов. По его мнению, деоккупация полуострова может произойти до конца 2023 года.

Уоллес подчеркнул, что это связано с тем, что у российской армии заканчивается необходимая техника и вооружение. Кроме того, Украина имеет мощную военную поддержку со стороны союзников.

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Уоллес рассказал о сроках освобождения Крыма по Украине

Глава Минобороны Британии подчеркнул, что сейчас существует реальная возможность того, что ВСУ смогут успешно деоккупировать Крым в течение следующих полугода. По его словам, в войне против Украины россияне показали, что не способны сражаться на поле боя.

Если ударить по российским войскам не в том месте (где россияне не ожидают удара – 24 Канал), они фактически развалятся,

– подчеркнул Уоллес.

Кроме этого, он добавил, что российские власти могут посылать "молодых людей насмерть десятками тысяч", однако Москва не сможет "наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны".

Что известно о планах по освобождению украинского Крыма

В конце мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли утверждал, что Украине удастся освободить все свои территории, включая Крым. Несмотря на это, он заявил, что удастся этого добиться не в ближайшей перспективе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма. Таким образом, он в очередной раз подтвердил, что Украина обязательно освободит полуостров и все захваченные россиянами территории.

Первый глава Меджлиса Мустафа Джемилев предположил, что возвращение Крыма в состав Украины возможно только военным способом. По его словам, крымские татары ждут, когда ВСУ придут освобождать полуостров.

Журналисты Washington Post отметили, что мнение Бена Уоллеса достаточно оптимистичным. Ведь ранее представители американской разведки предполагали, что Украина добьется "скромных успехов в деоккупации своих территорий" в рамках своего контрнаступления.