Россияне вывозят детей из приюта в Херсоне: сколько людей могут депортировать оккупанты

21 октября 2022 , 18:38
Читати новину українською

Россияне продолжают депортировать украинцев из Херсона. Вчера они создали пропагандистскую картинку, где якобы огромная толпа желающих выехать.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он также отметил, что оккупанты просто задержали первый катер, который должен был отплыть в 7 утра, а подали его в 12 часов дня.

Читайте также ВСУ могут освободить Херсон и отвоевать города на Донбассе в течение 6 недель, – NYT

Таким образом, по словам Сергея Хланя, оккупанты создали картинку для пропагандистского телевидения.

Детальнее о том, что происходит на временно оккупированной Херсонской области: смотрите видео

"Как нам известно, россияне вывезли в неизвестном направлении, а уже впоследствии появилась информация, что этих людей увезли в Краснодарский край", – говорит депутат обласного совета.

Хуже всего в этой ситуации то, что россияне принудительно вывозят детей из детского дома в Херсоне. Эта принудительная депортация детей с оккупированных территорий – хуже всего,
– резюмирует Хлань.

Что происходит на Херсонщине

  • Ночью 21 октября прогремели мощные взрывы возле Антоновского моста. В результате удара повреждена баржевая переправа, которую соорудили оккупанты. Страна-агрессор заявляет о жертвах среди гражданских жителей. Однако, по мнению херсонского активиста Молчанова, это маловероятно.
  • По данным американской разведки, у ВСУ есть уникальный шанс, чтобы освободить Херсон и часть Донбасса в течение ближайших 6 недель. Впрочем, заметили, что несмотря на успехи украинских военных на линии фронта, военные действия будут продолжаться еще не один месяц.
  • Страна-агрессор решила усилить свою группировку войск на Юге Украины. Для этого в регион отправили тех, кто попал под частичную мобилизацию в России. Известно, что на Херсонщину прибыли уже 2 тысячи "мобиков".
  • Россия пытается устроить техногенную катастрофу на Юге. В Офисе Президента предупредили о провокациях и преступных намерениях захватчиков. Так, они, вероятно, могут прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, чтобы затопить территории и остановить контрнаступление ВСУ и перекрыть собственное отступление.

Автор: Олена Кандяк