Вывозят неизвестно куда: жителям каких территорий больше всего угрожает депортация в Россию
Оккупанты продолжают незаконно вывозить украинцев с захваченных территорий. Судьба многих людей, которых захватчики вывезли в Россию, остается неизвестной.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. По его словам, россияне начали депортацию украинцев с начала полномасштабной войны.
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В частности, с начала марта 2022 года оккупанты массово вывозили людей из Мариуполя.
"У тех, кто надеялся убежать из зоны конфликта, не было никаких шансов выехать в сторону Украины. Уже тогда количество людей, вывезенных на территорию России, исчислялось тысячами", – рассказал Павличенко.
Оккупанты депортировали в Россию десятки тысяч украинцев
По словам правозащитника, очень трудно установить точное количество людей, которых оккупанты депортировали в Россию.
"Все цифры достаточно условны, поскольку через территорию России также была возможность выехать за границу, а затем – вернуться в Украину. Украинцы выезжали из России через Грузию и страны Балтии", – сказал Павличенко.
Однако количество людей, которых депортировала Россия, огромно. Как отметил правозащитник, речь идет о десятках тысяч человек.
Только в одном Мариуполе находились десятки тысяч человек, которые либо погибли, либо их увезли. И дальше нет никакой информации о том, где эти люди находятся – в России или на территории других государств,
– отметил Павличенко.
Он добавил, что Украина должна развернуть программу идентификации и поиска всех лиц, частично внесенных в базу пропавших безвести.
Александр Павличенко рассказал о депортации украинцев: смотрите видео
Захватчики заставляют мужчин воевать на стороне России
Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека сообщил, что захватчики пытаются использовать население оккупированных территорий в своих целях.
Россия рекрутирует мужское население в ряды своей так называемой "обороны", привлекая его к техническим работам и заставляя рыть окопы. Или же набирает людей в свое войско,
– рассказал Павличенко.
Он добавил, что также российские оккупанты вывозят в Россию тех людей, которые еще до 24 февраля 2022 года были приговорены к заключению. По данным Павличенко, захватчики депортировали из колоний и СИЗО на оккупированных территориях более 2,5 тысяч человек.
"Они находятся в России. Тем, кто выходит из тюрьмы, предлагают получить российское гражданство вместе с паспортом и военным билетом. То есть, фактически их готовят к тому, что они попадут в оккупационную армию", – сказал правозащитник.
Россия вывозит людей с территорий, которые ВСУ могут освободить в ближайшее время
По словам Павличенко, оккупанты особенно активно осуществляют депортацию украинцев с тех территорий, которые в ближайшее время могут освободить Вооруженные Силы Украины.
Речь идет о левобережье Херсонской, а такоже о Запорожской области. Даже Мариуполь находится в зоне фокуса наступления ВСУ. Россия это понимает. А для местного населения возникает большая угроза депортации,
– отметил правозащитник.
Также активно продолжается депортация населения в Донецкой и Луганской областях. Павличенко добавил, что еще в начале полномасштабного вторжения даже с территории квазиреспублик на Донбассе оккупанты вывезли большое количество людей.
"Фактически Россия готовилась к тому, чтобы создать некую буферную зону. С начала войны говорили об 1 миллионе перемещенного населения, что было связано именно с такими действиями России", – сказал Павличенко.
Важно! Если вы или ваши родственники оказались в России и нуждаетесь в помощи, вы можете позвонить на горячие линии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по номерам:
0-800-50-17-20 (бесплатно);
+38 044-299-74-08 (для людей, находящихся за пределами Украины).
Также можно написать письмо на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua.
Депортация украинцев: коротко
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что продолжается депортация людей с оккупированных территорий, проживающих неподалеку от линии фронта. Ведь россияне боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что встретился с представителем ООН по делам беженцев. Разговор был об украинцах, которых оккупанты силой депортировали в Россию. По словам главы государства, важно выработать механизм, который бы защищал и позволял возвращать таких людей.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с февраля 2022 года по меньшей мере 2,8 миллиона украинцев были вынуждены уехать либо были депортированы на территорию России.