Фанатик Лукашенко Евгений Шевченко помогал ГУР: Буданов раскрыл детали
Источник:"Разные люди"
Для противодействия врагу украинская разведка привлекла одиозного депутата Евгения Шевченко. Он коммуникировал с Александром Лукашенко, чтобы Беларусь не вступила в войну с Украиной.
Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения разведка использовала все возможные каналы для коммуникации с Беларусью, в том числе депутатов.
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Как Шевченко помогал ГУР
Буданов рассказал, что одиозный нардеп Евгений Шевченко, выгнанный из зала Рады за то, что он пришел туда в военной форме, на самом деле работал на украинскую разведку.
По словам главы ГУР, нардеп был привлечен разведкой, чтобы построить коммуникацию с Минском и не допустить вступления Белоруссии в войну.
Ну, все понимают, что это Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе,
– сказал начальник разведки.
Евгений Шевченко сотрудничал с ГУР: смотрите видео
Буданов добавил, что Шевченко уже давно сотрудничает с разведкой и "ни разу не отказывал, когда к нему обращались с определенными просьбами".
Что известно о скандальном депутате
- Бывший "Слуга народа" неоднократно демонстрировал приверженность самопровозглашённому президенту Беларуси. В частности, в феврале 2021 года он посетил "всебелорусское" собрание Лукашенко.
- Кроме того, во время активных протестов в Беларуси в августе 2020 года Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи". Депутат дерзко говорил, что белорусы протестуют, потому что им вроде скучно. Кроме того, парламентарий обругал белорусскую оппозицию.
- Впоследствии, в конце апреля того же года, Шевченко снова уехал в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом. В "Слуге народа" тогда сообщили, что эта поездка была частной и за свой счет.
- По словам Шевченко, самопровозглашенный президент Беларуси якобы "передал через него" послание к главе Украины Владимиру Зеленскому.