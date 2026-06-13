В Госдуме России неожиданно резко раскритиковали Кремль за войну в Украине

В России растет недовольство политикой Владимира Путина. На проблемы в стране, вызванные войной против Украины, больше не могут закрывать глаза ни "обычные" россияне, ни элита.

Депутат Госдумы России от Коммунистической партии Вячеслав Мархаев открыто раскритиковал Кремль. Он фактически выступил против официальной позиции властей. На это обратил внимание Институт изучения войны.

Смотрите также Фронт рушится: эксперт объяснил, какие "новые" решения рассматривают в Кремле

Как в Госдуме оценивают политику Путина в отношении войны в Украине?

11 июня Мархаев опубликовал пост в соцсетях. В нем депутат обвинил российские власти в том, что они пытаются создать иллюзию стабильности и благосостояния в стране с помощью крупных публичных мероприятий, в частности Петербургского международного экономического форума.

По его словам, обычные россияне сталкиваются со все большими финансовыми проблемами, запретами и ограничениями. Между тем элита больше заботится о личном обогащении, чем о людях.

Мархаев заявил о рекордном росте числа российских миллиардеров во время войны и о масштабной коррупции среди чиновников.

Говоря о войне против Украины, он признал, что удары по российским городам продолжаются и становятся все более масштабными. Между тем Запад только усиливает поддержку Украины.

Депутат раскритиковал Кремль за то, что тот фактически сузил свои военные цели – от захвата всей Украины до лишь тех территорий, которые Россия объявила аннексированными.

Мархаев предупредил, что нынешняя ситуация может привести к социальному взрыву внутри России. Он призвал власти остановить рост тарифов, усилить ответственность чиновников и представить четкий публичный план завершения войны.

Аналитики Института изучения войны заявили, что не видят признаков взлома аккаунтов Мархаева. В то же время его заявления на момент публикации не распространяли ни российские государственные СМИ, ни провоенные блогеры, в частности связанные с Кремлем.

Напомним, что, по данным СМИ, в частности Le Monde, Путин также все больше опасается нестабильности внутри страны. Среди российских элит растет недовольство его политикой. Часть критикует отсутствие перемен во власти, другие – провал переговоров с Западом или отказ от новой мобилизации.

Эксперты описывают ситуацию как самый серьезный кризис правления для Путина. Его образ "сильного лидера" постепенно разрушается.

Эксперты также отмечают, что война зашла в тупик и начала подрывать внутренний "договор" в обществе — стабильность в обмен на лояльность. Сначала военные расходы поддерживали экономику, но теперь они вызывают инфляцию, дефицит рабочей силы и замедление развития.

Несмотря на это, аналитики не ожидают скорого падения режима, поскольку власть пока сохраняет контроль, а общество адаптируется к ухудшению условий.