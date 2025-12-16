Не могу помочь, – депутат-доброволец из Швеции рассказала о самых тяжелых моментах в ВСУ

На войне часто случаются сложные моменты, о которых трудно говорить. У каждого есть своя непростая история.

Об этом 24 Каналу рассказала политик из Швеции, бывший депутат Риксдага Каролина Нурденгрип, отметив, что трудно говорить о неприятных моментах. Они, к сожалению, случаются.

Какой самый тяжелый момент в войне?

Как рассказала шведский политик, для нее тяжелее всего было смотреть, как другие военные были опустошены из-за потери близких людей. Это было действительно морально тяжело.

Бывали и другие случаи. Жены некоторых военных уезжали в Европу и не давали о себе знать. Трудно было с этим справляться и воевать одновременно.

Они могли говорить, что не волнуются из-за. Но им было трудно. И хуже всего, что ты ничем не можем помочь. Не можем поговорить, потому что пока не владею украинским языком,

– рассказала Нурденгрип.

