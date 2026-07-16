Депутат Верховной Рады Никита Потураев объявил о сложении депутатских полномочий
В украинском парламенте происходят неожиданные кадровые перестановки среди народных избранников. Никита Потураев принял решение досрочно прекратить свою работу в Верховной Раде.
Об этом он заявил во время заседания ВР 16 июля.
Что известно об отставке Потураева?
Парламентарий обратился непосредственно к руководству Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки.
Я подал на ваше имя заявление о сложении полномочий нардепа. Я просил бы это рассмотреть безотлагательно,
– высказался Никита Потураев.
По словам нардепа Ярослава Железняка, составление мандата Потураева связано с несогласием по поводу кадровых изменений.
Справка. По состоянию на 16 июля 2026 года, согласно данным портала Верховной Рады, в парламенте насчитывается 392 народных депутата.
Что известно о масштабных кадровых изменениях в правительстве?
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Кабинете Министров. Прежде всего, Юлия Свириденко ушла с должности премьер-министра Украины. Ее место, вероятнее всего, займет Сергей Корецкий. Появился также возможный состав нового правительства.
В то же время решение об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны повлекло за собой широкий общественный резонанс. 16 июля в разных городах Украины прошли акции в его поддержку, к которым присоединились ветераны, активисты и известные общественные деятели.