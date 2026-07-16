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24 Канал Главные новости Депутат Верховной Рады Никита Потураев объявил о сложении депутатских полномочий
16 июля, 11:22
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Обновлено - 11:53, 16 июля

Депутат Верховной Рады Никита Потураев объявил о сложении депутатских полномочий

Андрей Шляхтин

В украинском парламенте происходят неожиданные кадровые перестановки среди народных избранников. Никита Потураев принял решение досрочно прекратить свою работу в Верховной Раде.

Об этом он заявил во время заседания ВР 16 июля. 

Что известно об отставке Потураева? 

Парламентарий обратился непосредственно к руководству Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки. 

Я подал на ваше имя заявление о сложении полномочий нардепа. Я просил бы это рассмотреть безотлагательно, 
– высказался Никита Потураев.

По словам нардепа Ярослава Железняка, составление мандата Потураева связано с несогласием по поводу кадровых изменений. 

Справка. По состоянию на 16 июля 2026 года, согласно данным портала Верховной Рады, в парламенте насчитывается 392 народных депутата. 

Что известно о масштабных кадровых изменениях в правительстве? 

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Кабинете Министров. Прежде всего, Юлия Свириденко ушла с должности премьер-министра Украины. Ее место, вероятнее всего, займет Сергей Корецкий. Появился также возможный состав нового правительства. 

В то же время решение об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны повлекло за собой широкий общественный резонанс. 16 июля в разных городах Украины прошли акции в его поддержку, к которым присоединились ветераны, активисты и известные общественные деятели.

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