Отмена выплат военным: в Раде "притормозили" рассмотрение постановления Резникова и Залужного

2 мая руководители силового блока обратились в Верховную Раду, чтобы отменить выплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Однако пока парламент не готов рассмотреть это постановление.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что народные избранники не поддержали внесение в повестку дня этого блокирующего постановления.

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Депутаты не поддержали рассмотрение постановления

По словам Железняка, за рассмотрение этих правок проголосовали только 99 депутатов.

Напомним, что украинское военное командование просит отложить рассмотрение возврата доплат военнослужащим, ведь военные считают, что:

проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов;

ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;

система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;

популизм в этом вопросе может иметь очень негативные последствия и вызвать разочарование.

В свою очередь, чиновники предлагают собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета Министров, Генерального штаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда защитников.

Авторами письма выступили министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь и глава СБУ Василий Малюк.

Выплаты украинским защитникам: что известно