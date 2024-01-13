Депутатов могут оставить без брони от мобилизации, – СМИ

СМИ сообщают, что власти рассматривают возможность убрать бронирование депутатов. Такие меры могут стать аргументом, что перед законом все равны.

Теперь новый законопроект о мобилизации нуждается в изменениях – его уже отправили на доработку. В то же время вопрос снятия бронирования для чиновников на этом этапе не подтвержден.

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Вопросы снятия брони с депутатов

СМИ со ссылкой на собеседника в президентском окружении отмечают, что рассматривается вопрос снятия брони с чиновников.

Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет,

– отмечает аноним.

Он отметил, что пока вариант не виден, однако понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Также звучит идея о том, чтобы разделить большой проект о мобилизации на меньшие. Однако военное руководство опасается, что право на демобилизацию получит множество солдат, которых никем будет заменить.

Дискуссии по новому законопроекту