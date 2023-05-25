Десантис рассказал, отправит ли войска США воевать в Украину, если станет президентом

Губернатор Флориды Рон Десантис рассказал о своих действиях по поводу российско-украинской войны, если выиграет выборы президента в США. Десантис ответил, возможна ли отправка войск США в Украину.

Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в войну в Украине.

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Десантис против втягивания США в войну

Соответствующее заявление Десантис сделал в первом интервью после того, как выдвинул своей кандидатуру на выборах. Десантиса спросили, какими будут его первые действия касательно русско-украинской войне.

Сначала он раскритиковал актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало "политизированным", "там говорят о гендерной идеологии" и "о глобальном потеплении".

Мы должны вернуть наше войско к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии,

– сказал Десантис.

Губернатор Флориды отметил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. Он подчеркнул, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны – 24 Канал). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война – 24 Канал) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками вовлечены в войну в России или Украине", – сказал Десантис.

Что известно о Роне Десантисе