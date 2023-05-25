Десантис рассказал, отправит ли войска США воевать в Украину, если станет президентом
Источник:Fox News
Губернатор Флориды Рон Десантис рассказал о своих действиях по поводу российско-украинской войны, если выиграет выборы президента в США. Десантис ответил, возможна ли отправка войск США в Украину.
Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в войну в Украине.
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Десантис против втягивания США в войну
Соответствующее заявление Десантис сделал в первом интервью после того, как выдвинул своей кандидатуру на выборах. Десантиса спросили, какими будут его первые действия касательно русско-украинской войне.
Сначала он раскритиковал актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало "политизированным", "там говорят о гендерной идеологии" и "о глобальном потеплении".
Мы должны вернуть наше войско к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии,
– сказал Десантис.
Губернатор Флориды отметил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. Он подчеркнул, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.
"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны – 24 Канал). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война – 24 Канал) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками вовлечены в войну в России или Украине", – сказал Десантис.
Что известно о Роне Десантисе
- 24 мая Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.
- Он станет главным конкурентом экспрезиденту США Дональду Трампу, начавшему предвыборную кампанию еще в ноябре 2022 года.
- Отношения между Трампом и Десантисом испортили в конце 2022 года после крыть бывшего президента США. Трамп начал критиковать Десантиса за якобы нелояльность.
- В марте 2023 года Десантис попал в скандал, когда назвал войну в Украине "территориальным спором" и заявил, что "дальнейшее запутывание" в Украине не является частью "жизненно важных национальных интересов" США.
- В Киеве официально осудили высказывания Десантиса и призвали посетить Украину.
- Впоследствии Десантис объяснил свои противоречивые заявления о целесообразности поддержки Украины с точки зрения интересов США и назвал Путина военным преступником. Политик хоть и призывает к "перемирию" в Украине, но выступает против военной помощи нашей стране.