Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у випадку перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у війну в Україні.
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Десантіс проти втягування США у війну
Відповідну заяву Десантіс зробив у першому інтерв'ю після того, як висунув своєю кандидатуру на виборах. Десантіса запитали, якими будуть його перші дії щодо російсько-української війни.
Спершу він розкритикував актуальний стан американської армії, заявивши, що військо стало "політизованим", "там говорять про гендерну ідеологію" і "про глобальне потепління".
Ми маємо повернути наше військо до фокусування на обов'язку, ключових цінностях і ключовій місії,
– сказав Десантіс.
Губернатор Флориди зазначив, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні. Він наголосив, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.
"Я б хотів побачити врегулювання цього (війни – 24 Канал). Я б не хотів бачити ширшої війни. Я думаю, абсолютно невідомо, як це (війна – 24 Канал) буде виглядати у січні 2025 року. Але я б не хотів бачити Сполучені Штати з їхніми військами втягненими у війну у Росії чи в Україні", – сказав Десантіс.
Що відомо про Рона Десантіса
- 24 травня Десантіс подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах президента у 2024 році.
- Він стане головним конкурентом експрезиденту США Дональду Трампу, який почав передвиборну кампанію ще в листопаді 2022 року.
- Стосунки між Трампом і Десантісом зіпсували наприкінці 2022 року після крити колишнього президента США. Трамп почав критикувати Десантіса за нібито нелояльність.
- У березні 2023 Десантіс потрапив у скандал, коли назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і заявив, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США.
- У Києві офіційно засудили висловлювання Десантіса та закликали відвідати Україну.
- Згодом Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав Путіна воєнним злочинцем. Політик, хоч і закликає до "перемир'я" в Україні, але виступає проти військової допомоги нашій країні.