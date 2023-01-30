Точные удары украинской авиации, потери оккупантов в Донецкой области: главное от Генштаба

Украинская авиация дважды ударила по районам сосредоточения оккупантов. Также враги десятками теряют личный состав в Донецкой области.

Наши военные рассказали, что россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В других направлениях – преимущественно обороняются.

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Что известно об атаках россиян

Наши военные предупредили об угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Только за прошедшие сутки враги нанесли:

авиационного и три ракетных удара, один из которых – по Харькову;

44 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня, в том числе – и по населенным пунктам. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Подразделы Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Россияне теряют технику и личный состав

Российские оккупанты понесли потери в Донецкой области. Только 28 января в один из местных моргов Горловки привезли ориентировочно 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

"Наша авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов", – заявили в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

2 радиолокационных станции;

состав боеприпасов;

один другой важный объект противника.

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