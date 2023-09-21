Десятки ракет летели с разных направлений, – Воздушные силы о массированной атаке по Украине
21 сентября российские захватчики атаковали Украину десятками ракет. Они запустили их с разных направлений.
Вскоре станет известно, сколько всего было сбито вражеских целей. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине
Спикер командования Воздушных сил ВСУ призвал дождаться окончательного подсчета, когда будет известно, сколько всего ракет было сбито.
Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию из стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95МС нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО,
– отметил Игнат.
Что известно об утреннем обстреле Украины 21 сентября
- Ровненщина испытала несколько ракетных ударов: есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В ОВА сообщили, что также пострадали СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории. Обошлось без жертв. Часть Ровненского района без электроэнергии.
- Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели во Львовскую область, сообщил Андрей Садовый.
- Около шести часов утра россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи, есть попадание в дорогу. Ранены 3 человека.
- В Черкассах прилетело возле здания гостиницы: возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек.
- В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
- В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
- Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.
- Позже в Воздушных силах сообщили, что ночью 21 сентября около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет.