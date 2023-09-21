Десятки ракет летели с разных направлений, – Воздушные силы о массированной атаке по Украине

21 сентября российские захватчики атаковали Украину десятками ракет. Они запустили их с разных направлений.

Вскоре станет известно, сколько всего было сбито вражеских целей. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ призвал дождаться окончательного подсчета, когда будет известно, сколько всего ракет было сбито.

Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию из стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95МС нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО,

– отметил Игнат.

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