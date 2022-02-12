"Деспоту диктуют правила игры": почему Лукашенко никак не отцепится от Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко регулярно выдает новые заявления в отношении Украины. Недавно он пригрозил, что российско-украинская война продлится 3 – 4 дня, но потом передумал, отметив, что противостояния не будет.
С чем связана подобная риторика Лукашенко и почему он регулярно вспоминает Украину – сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
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Заявления Лукашенко в отношении Украины
После того как Лукашенко заявил, что якобы он вместе с Путиным разработал план операции ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – 24 канал) в Казахстане, подобное продолжение военно-политической риторики в исполнении белорусского диктатора следовало ожидать,
– сказал Магда.
По его словам, заявления Лукашенко относительно Украины "стали следующим звеном в этой цепочке вербального милитаризма".
В то же время эксперт не удивлен. Он подчеркнул, что вся публичная риторика Лукашенко "безвозвратно вошла в кремлевское русло" еще в августе – сентябре позапрошлого года.
Риторика Лукашенко изменилась еще в 2020 году / Фото Getty Images
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Лукашенко диктуют правила игры
Евгений Магда пояснил, что Александр Лукашенко в настоящее время находится "в московском обозе".
Политические обязательства, наложенные Путиным, диктуют минскому деспоту соответствующие правила игры. Следовательно, как только российский руководитель дергает белорусского усача за усы, последний выдает на-гору очередное вражеское заявление в наш адрес,
– отметил эксперт.
Лукашенко получает сигналы из Москвы / Фото Getty ImagesОбратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции
Последние заявления Лукашенко относительно Украины:
- В начале февраля 2022 года Александр Лукашенко заявил, что в Украине некому воевать, поэтому российско-украинская война продлится максимум 3 – 4 дня. Правда, через 4 дня он передумал, отметив, что "горячей" войны не будет.
- Также Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. Он заявил, что Минск готов пойти на совместные с Москвой военные действия.
- Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что Украина в составе так называемого Союзного государства.
- В интервью российскому пропагандисту Соловьеву Лукашенко дерзко предположил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией, Беларусь перестанет поставлять топливо и электроэнергию нашему государству.
- Владимир Зеленский поставил Лукашенко на место, напомнив, что от такого решения первой пострадает Беларусь.
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