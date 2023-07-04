Движение "без России" распространяется: в каких регионах происходит дестабилизация власти

Во время однодневного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в Дагестане начали массово распространяться антироссийские призывы. Российским спецслужбам такие настроения не понравились, поэтому туда отправили двойника диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он добавил, что победы и продвижение Сил обороны на фронте и поражения армии России – это основные факторы, которые могут ослабить российскую систему власти или ускорят ее распад.

Читайте также Россияне понимают, что сейчас все неправильно: психолог проанализировал реакцию людей на мятеж

Процесс пошел

Как отметил Кузан, из российских регионов следует выделить Кавказ, в котором во время недавнего пригожинского мятежа начали распространять призывы "Дагестан без России". Там рисовали граффити, раздавали листовки, кроме того, подобные призывы были и в социальных сетях.

Сейчас это движение распространяется и набирает обороты, поэтому появились более масштабные призывы – "Кавказ без России",

– сказал военный эксперт.

Несмотря на то, что россияне пытаются замолчать эти процессы, кремлевский диктатор после "переворота" Пригожина уехал в Дагестан. Выступать перед людьми и показывать, что они одно государство, что Путин их единственный президент. Местные власти должны были демонстрировать свою лояльность.

Понятно, что это не сам Путин приехал, но сам факт визита, в такое непростое время для России, говорит о том, что российская разведка видит эти процессы и воспринимает их серьезно. Ведь для реакции на подобные движения привлекают не только местные власти или силовиков, в ход идет первое лицо государства.

"После мятежа Пригожина весь мир на ушах – Вашингтон, Китай, Турция и т.д., а диктатор едет в Дагестан. Понятно, что там проходят серьезные процессы", – отметил Кузан.

Почему Путин лично приехал в Дагестан для подавления движения: смотрите видео

Кадыров саботирует приказы Путина

По мнению военного эксперта, 24 июня кадыровцы сознательно саботировали приказ Путина о подавлении вооруженного мятежа Пригожина. Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров бережет свои войска и уже неоднократно саботирует кремлевские приказы.

Кроме того, интересные процессы в Дагестане проходят с октября прошлого года. Тогда Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, оправдываясь тем, что он и так много помогал России, поэтому свой план выполнил.

"Эти процессы продолжаются еще с прошлого года. К сожалению, они не будут быстрыми, это не вопрос завтрашнего дня. Однако процесс запущен и его уже не остановить", – подытожил Кузан.

Что известно о состоянии Кадырова