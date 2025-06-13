Дети из Черновцов были на экскурсии: новые детали ужасающей автотрошки во Франции

В автобусе, который попал в ужасное дорожно-транспортное происшествие во Франции, были дети из Черновцов, которые возвращались домой со школьной экскурсии.

По предварительной информации, погибших среди несовершеннолетних нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Украины во Франции и местные СМИ.

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Что известно о детях, которые были в автобусе

Во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман в пятницу, 13 июня, около 13:00 украинский пассажирский автобус попал в аварию. В нем были дети из Черновцов, которые возвращались домой со школьной экскурсии.

В результате ДТП 4 человека погибли, еще по меньшей мере 11 пассажиров получили серьезные ранения, а 34 получили легкие ранения. Всего в автобусе на момент аварии находилось около 60 украинцев.

В автобусе находились дети из Черновцов в возрасте от 14 до 18 лет и девять взрослых, которые их сопровождали. Они были на школьной экскурсии в рамках школьного обмена с лицеем Латуш в Пльермеле, и уже возвращались в Украину.

Укринформ, ссылаясь на источники, сообщает, что среди погибших в результате автобусной аварии в регионе Сарт несовершеннолетних нет. В то же время среди девяти тяжело травмированных скорее всего есть украинские подростки.

К слову, ранее сообщали, что на место аварии выехали представители посольства и лично посол Украины. Движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.