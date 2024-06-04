Один перестал разговаривать: в Украину вернули детей, отца которых пытали россияне при них
Источник:Александр Прокудин
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин 4 июня сообщил, что нашему государству удалось вернуть еще 6 детей домой. Эти маленькие украинцы находились на временно оккупированной территории.
Так, в эти выходные удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию шестерых детей с временно оккупированной Херсонской области. Там они жили в ужасных условиях.
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Украина вернула домой еще 6 детей
Как рассказал глава Херсонской ОВА, еще две девочки и четыре мальчика, в возрасте от 2 до 15 лет, теперь находятся в безопасности. Однако их еще ждет долгая реабилитация и работа с психологами.
На временно оккупированной территории дети пережили страшные вещи. Российские захватчики регулярно угрожали им. Прокудин отметил, что жить в подобных условиях было невыносимо и опасно.
Отец троих детей погиб от российского снаряда у них на глазах, дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные пытали их папу. После увиденного один из мальчиков перестал разговаривать,
– рассказал он.
По его словам, благодаря упорной работе благотворительной организации "Save Ukraine", семьи снова находятся на свободной земле. Всего с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 107 детей из Херсонской области.
"Благодарен всем, кто помогает возвращать всех маленьких граждан Украины", – добавил чиновник.
Что происходит на оккупированных территориях
- Оккупанты хотят использовать порты в оккупированных Бердянске и Мариуполе. Для этого они решили построить две ветки железной дороги, ведь понимают, что одна проходит рядом с линией фронта, поэтому в любой момент может быть уничтожена. В Мариупольский порт небольшими баржами уже привозят строительные материалы.
- В оккупированном Мариуполе захватчики проверяют мобильные телефоны даже у детей. Более того, они построили свои так называемые "образовательные учреждения", через которые распространяют пропаганду. Репрессивные меры только усиливают, а с "педагогами" проводят "инструктажи", на которых рассказывают, как надо работать со школьниками.
- Российский офицер Айдын Жамидулов замучил девушку в оккупированном Луганске. Известно, что они встречались, но захватчик побоялся, что девушка расскажет об этом его жене. Поэтому однажды вечером посадил ее в кузов КамАЗа, привез в солдатскую баню и вместе с товарищами убил, нанося десятки ударов ножом.