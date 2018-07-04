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Дети в лагере на Киевщине могли отравиться йогуртом, который тренеры хранили в комнате

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Дети в частном лагере "Славутич", на Киевщине, могли отравиться йогуртом. Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе. Один ребенок до сих пор в реанимации. Восьмилетняя Марго, которую вчера в бесчувственном состоянии привезли в столичную больницу "ОХМАТДЕТ", так и не вышла из комы. Состояние ее тяжелое, говорят врачи.

Восьмилетняя Маргарита, которая отравилась в частном лагере "Славутич", на Киевщине, так и не вышла из комы. Медики столичной больницы Охмадет до сих пор борются за ее жизнь. Родители с прессой не общаются. Только тетя и врачи.

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"Состояние стабильно тяжелое. Так ничего и не изменилось. Тактика лечения, они немного поменяли схему. Никто прогнозов (не делает – ред.), что будет сегодня или завтра – такого нет, они не могут предсказать ход", – рассказала тетя пострадавшей девочки Людмила Пихаленок.

Диагноз и причины комы врач пока не называет, говорит, что выясняют обстоятельства, и добавляет, что родители против огласки. Тем временем Госпотребслужба провела санитарно-эпидемиологическое расследование в лагере, где вчера отравились 12 воспитанников. Все пострадавшие – из одной спортивной группы, ученики киевской школы художественной гимнастики имени Дерюгиных. Специалисты уже имеют предварительную версию: дети могли отравиться йогуртом. Им питались все дети в лагере, однако у группы гимнастов их забрали тренеры, мол, лишние калории на ночь им не нужны.

И хранили в комнатном режиме, то есть не в холодильнике, с нарушением температурного режима. Там, где написано 6 градусов в холодильнике – они хранили у себя в комнате. И на следующее утро уже дали детям,
– отметил нач. управления госнадзора Госпотребслужбы Арзу Акберов.

Тем более, срок хранения йогуртов закончился. Сейчас эпидемиологическое расследование продолжается. Окончательные результаты ожидаются через 5-7 дней. Тем временем прокуратура Киевской области открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм. Учитывая отягчающие обстоятельства, если докажут вину владельцев лагеря, им грозит от 5 до 8 лет заключения. В Министерстве здравоохранения считают, девочка впала в кому не из-за отравления. Ее тяжелое состояние повлекло другое сопутствующее заболевание.

Автор: Алексей Годзенко, Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины отравление Дети Новости Киева
Источник: 24 канал
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