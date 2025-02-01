Взрыв должен был произойти возле подразделения СБУ: вражеская агентка готовила теракт в центре Киева

Правоохранители смогли предотвратить масштабный теракт в Киеве. Российский агент планировала взорвать взрывчатку возле здания одного из структурных подразделений СБУ на одной из центральных улиц столицы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Что планировала российская агентка

Контрразведка и следователи СБУ предотвратили масштабный теракт на одной из центральных улиц Киева. По результатам спецоперации удалось задержать российскую агентку, которая хотела подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений Службы безопасности.

Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города,

– отметили правоохранители.

У задержанной была обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно, чтобы повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые могли бы находиться возле эпицентра взрыва.

Что известно о задержанной девушке

Для подготовки к теракту россиянами была завербована 22-летняя наркозависимая из Львова, которая искала "быстрые" деньги в телеграмм-каналах.

Она прибыла в Киев, где заранее арендованная квартира стала ее базой для подготовки теракта. Чтобы зафиксировать взрыв, оккупанты передали исполнительнице миникамеру, которую она установила на балконе. С помощью удаленного доступа враг мог следовать ха центральной улице Киева в режиме онлайн.

Правоохранители задержали российского агента / Фото СБУ

С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали, когда та забирала сумку со взрывчаткой из тайника. У задержанной изъяли телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Женщине объявлено подозрение по нескольким статьям:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ей грозит пожизненное заключение.