Просто чудо: во время удара по Киеву девушка вылетела с 9 этажа и осталась живой
- Во время ночной атаки на Киев 31 июля девушка по имени Вероника выжила после того, как ее взрывной волной выбросило с девятого этажа дома, отделалась лишь переломом ноги.
- Вероника не знает, что произошло с ее родителями после инцидента.
Во время ночной атаки на Киев 31 июля девушка по имени Вероника выжила после того, как ее взрывной волной выбросило с девятого этажа дома. Сейчас она находится в больнице.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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Какие травмы получила девочка после падения с 9 этажа?
Во время ночного обстрела Киева взрывная волна буквально выбросила Веронику с девятого этажа. Девушка чудом осталась живой. Она отделалась лишь переломом ноги, по мнению Вероники, это стало возможным благодаря тому, что она упала вместе с кроватью.
С девятого этажа вылетела просто. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв – и через секунду я на земле. Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней, и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая,
– поделилась девушка.
Девушка рассказала, как выжила после падения с 9 этажа: смотрите видео
Однако о том, что произошло с ее родителями, Вероника до сих пор не знает.
"Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю, где они, что с ними", – заявила она.