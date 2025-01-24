Массовые СОЧ в 155 бригаде: в ГБР сказали, какие нарушения устава этому предшествовали

В 155 отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской еще до массового СОЧ фиксировали нарушения воинского устава. Однако об этом правоохранителям командование военного формирования не сообщало.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире национального марафона.

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Что из устава нарушали военные 155 бригады до массового СОЧ

Татьяна Сапьян отметила, то, что лично ее поразило в деле со 155 отдельной механизированной бригадой имени Анны Киевской, так это то, что некоторые военнослужащие уже неоднократно нарушали устав Вооруженных Сил Украины.

Мы понимаем, что армия это не школа, даже не работа, – это дисциплина, прежде всего. Некоторые военнослужащие могли самовольно покинуть часть, через некоторое время вернуться, потом снова оставить,

– объяснила представительница Государственного бюро расследований.

При этом, по словам Сапьян, командование 155 отдельной механизированной бригады об этом не сообщало в правоохранительные органы.

К слову, Татьяна Сапьян также рассказала, что ГБР выявило, что в списки военнослужащих 155 ОМБр имени Анны Киевской попадали мужчины, которые уже уклонялись от военной службы. Сейчас правоохранители выясняют, как работала соответствующая "схема" со списками уклонистов в бригаде.