Убежали от смерти: на Донбассе дезертировали более 100 зеков из ЧВК "Шторм-Z" и "Вагнера"

На Луганщине и Донетчине самовольно покинули свои позиции бойцы частных военных компаний "Вагнера" и "Шторм-Z". В командовании Вооруженных Сил уверяют, что эти оккупанты не захотели умирать за Путина.

По состоянию на вечер воскресенья, 28 мая, горячей остается ситуация на Востоке нашего государства. В то же время стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнера" и новой военной компании "Шторм-Z" решили дезертировать со своих позиций на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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Дезертирство в лавах врага

Отметим, что речь идет в общей сложности о более сотне оккупантов. С пустыми руками, так сказать, захватчики не убегали – успели взять с собой технику.

В Лисичанске на Луганщине дезертировали около 80 военных из подразделения "Шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. А в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК "Вагнер", которые также самовольно покинули боевые позиции, украв военную технику,

– написали в Генштабе.

Следует сказать, что частные военные формирования в России считаются незаконными – то есть их деятельность никак не регулируется в юридической плоскости.

Что такое "Шторм-Z" Из информации в открытых источниках ясно, что это созданная Министерством обороны России частная военная компания. Формировали ее, как и батальон "Вагнера", из заключенных. Однако вербовкой зеков занимался не Евгений Пригожин, а, вероятно, представители официальных властей.

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Следует сказать, что информация о нежелании воевать среди оккупантов не нова. До того как ее официально подтвердили в командовании украинской армии, СМИ активно об этом писали – вражеские в частности.