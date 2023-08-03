Их мобилизуют – они убегают: какая ситуация с дезертирством в российской армии

Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят скрытую мобилизацию. Они пытаются вербовать местных мужчин для своей армии.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он добавил, что во временно оккупированном Донецке мужчин уже фактически не осталось.

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Мобилизация и дезертирство

Россияне ведут скрытую мобилизацию в Мариуполе. Они агитируют идти умирать по контракту или ищут рычаги влияния на местных для службы в оккупационной армии. Это может свидетельствовать о том, что с кадровым резервом у россиян совсем беда. Более того – там еще и процветает дезертирство.

Сейчас в Мариуполе стало больше дезертирства среди так называемой армии "ДНР". Это уже не единичные случаи, когда те, кого призвали, мобилизовали или по контракту – просто убегают,

– рассказал депутат Мариупольского горсовета.

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Они видят, что происходит с другими военными на первой линии столкновения – они погибают и таким образом дезертиры хотят спасти свою жизнь.

"Там их объявляют в розыск. И эта тенденция (дезертирство – 24 Канал) будет только увеличиваться", – добавил Забавин.

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