В Польше есть случаи дезертирства среди украинских военных на учениях, – Минобороны Польши

В Польше среди украинских военных, которые проходят обучение, зафиксированы случаи дезертирства. Там отметили, что это "достаточно большая группа".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика в комментарии "Радио Свобода". Он отметил, что факты дезертирства не влияют на сотрудничество в военной сфере.

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Что известно о дезертирстве украинских военных в Польше

Томчик рассказал, что среди 26 тысяч военных ВСУ, которые подготовила Польша, случаются случаи дезертирства.

Чиновник отметил, что среди военных есть те, "которые имеют другие планы или считают, что их будущее не в украинском войске". Он добавил, что это "достаточно большая группа людей", однако подробности раскрывать не стал.

Томчик отметил, что случаи дезертирства не влияют на сотрудничество Украины в военных учениях с Польшей, поскольку подобные ситуации случаются "в каждой армии мира, а в случае Украины это дело маргинальное".

На вопрос журналистов, о том, поступали ли от Украины запросы о побегах украинских военных во время транзита во Францию или в обратном направлении, Томчик ответил, что "не припоминает такого".