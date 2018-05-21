Диабет и ожирение: Супрун назвала опасные напитки для детей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

Об этом она написала в Facebook.

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Супрун подчеркнула, что сладких напитков необходимо избегать.

"Напитки с сахаром увеличивают риск кариеса, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых болезней. Сладости, в том числе и питьевые, мешают ребенку чувствовать голод и есть полноценную питательную еду", – заверила она.

И. о. министра здравоохранения отметила, что дети, которые потребляют сладкие напитки, на 60% более склонны к ожирению.

Заменить такие напитки можно обычной водой. Супрун отметила, что вода не разбавляет желудочный сок, а наоборот – способствует пищеварению. Поэтому она советует пить воду и несладкие напитки вместе с пищей.

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