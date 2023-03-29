Есть очень простой секрет, – политолог сказал, как Украине склонить Китай на свою сторону
Президент Владимир Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином, но от китайской стороны нет однозначного ответа. Украина должна вести с Китаем дружеский и прагматичный диалог.
Впрочем, Киеву не стоит слишком сближаться с Пекином. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давыдюк.
Интересно Крест на "Силе Сибири-2" и вассалитет Путина: как Китай строит новый мировой порядок
Как Украине выстроить диалог с Китаем
Здесь есть очень простой секрет,
– сказал Давыдюк.
Так, Китай умеет работать с Западом. Соединенные Штаты и Евросоюз являются мощными партнерами Китая, включая товарооборот на триллионы долларов. Для этого Пекину даже не нужно "становиться в непонятные позы", как просит российский диктатор Владимир Путин.
В то же время, Запад не стал китайским, то есть там нет засилья китайских чиновников на топ-должностях или влияния на культуру. А есть нормальное сотрудничество.
"Это и должно быть позицией Украины. Нам нужно сказать Китаю, что мы западное государство и не будем менять позицию", – заметил политолог.
Давыдюк объяснил, как Украине склонить на свою сторону Китай: смотрите видео
Киеву нужны "взрослые" отношения с Пекином
Политолог подчеркнул, что Киев должен продолжать просить о встрече Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. В то же время нужно показать Китаю, что мы понимаем и принимаем их традиции, культуру прочее. Этот легкий намек может "сыграть" больше, чем письма дипломатов, что мы готовы к диалогу.
Однако не должно быть сближения с Китаем – должен быть выстроен нормальный взаимовыгодный диалог. Более того, позиция Украины очень проста – Пекин не должен вмешиваться. В отличие от позиции России, которой от КНР требуются и войска, и техника.
Разница этих двух предложений просто колоссальна. Так что Си есть над чем подумать, а Украине нужно учиться говорить с неудобными и невыгодными партнерами,
– отметил Давыдюк.
По его мнению, также следует дать Китаю месседж, что он может "поживиться", если в России произойдет переворот. В таком случае он может скорее получить Сибирь.
Зеленский хочет поговорить с Си: что известно
- На фоне визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву 20 – 22 марта появилась информация, что якобы китайский лидер поговорит после визита с Владимиром Зеленским. Однако по состоянию на 29 марта этот разговор так и не состоялся.
- Президент Зеленский неоднократно заявлял, что хочет поговорить с Си Цзиньпином. Украинский лидер рассказал, что не имел контактов с главой Китая от начала полномасштабного вторжения и заверил, что Си готовы видеть в нашем государстве.
- Пекин уже отреагировал на приглашение украинского президента. В китайском МИД заявили, что продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о встрече лидеров не предоставили.