Путин точно имеет себе замену, - в "Азове" предположили будущее России

Владимир Путин у власти в России очень много лет. Его правление уже превратилось в диктаторский режим, который ущемляет любые права граждан на свободу слова. Война, которую Россия начала против Украины это подтверждает.

Боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк рассказал 24 Каналу, что Путин создал идеологию, которая сейчас существует в России, а россияне поддержали это. Он отметил, что там за все годы притеснений не было никаких масштабных противостояний против его правления.

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"В России нет никого, кто бы мог иметь какое-то влияние на население, чтобы сейчас изменить ход истории. Путин точно имеет какую-то замену для себя, если с ним что-то случится", – сказал Игнатюк.

Возможны ли изменения в России

Боец "Азова" считает, что вариант, когда Россия оставит в покое Украину, возможен только тогда, когда все, что связано с путинским режимом исчезнет.

Нет ни одного российского военного, который бы выступил против войны в Украине,

– отметил он.

Игнатюк отметил, что россияне "сами влезают в петлю ура-патриотизма". Если там кто-то и понимает, что происходит, то тихонько молчит, чтобы не попасть за решетку. Таких относительно сознательных людей в России, по его мнению, не более 20%.

Там ничего не изменится, если к власти придет кто-то другой или вернется русская интеллигенция, которая уехала. России нет – она сама себя уничтожила своей властью и выборами. Это уже диктатура. Путин переплюнул даже советский союз,

– высказался боец "Азова".

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