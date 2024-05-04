Путин точно имеет себе замену, - в "Азове" предположили будущее России
Владимир Путин у власти в России очень много лет. Его правление уже превратилось в диктаторский режим, который ущемляет любые права граждан на свободу слова. Война, которую Россия начала против Украины это подтверждает.
Боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк рассказал 24 Каналу, что Путин создал идеологию, которая сейчас существует в России, а россияне поддержали это. Он отметил, что там за все годы притеснений не было никаких масштабных противостояний против его правления.
Смотрите также Трудовые лагеря и крепостничество: российские чиновники выступили с новой инициативой
"В России нет никого, кто бы мог иметь какое-то влияние на население, чтобы сейчас изменить ход истории. Путин точно имеет какую-то замену для себя, если с ним что-то случится", – сказал Игнатюк.
Возможны ли изменения в России
Боец "Азова" считает, что вариант, когда Россия оставит в покое Украину, возможен только тогда, когда все, что связано с путинским режимом исчезнет.
Нет ни одного российского военного, который бы выступил против войны в Украине,
– отметил он.
Игнатюк отметил, что россияне "сами влезают в петлю ура-патриотизма". Если там кто-то и понимает, что происходит, то тихонько молчит, чтобы не попасть за решетку. Таких относительно сознательных людей в России, по его мнению, не более 20%.
Там ничего не изменится, если к власти придет кто-то другой или вернется русская интеллигенция, которая уехала. России нет – она сама себя уничтожила своей властью и выборами. Это уже диктатура. Путин переплюнул даже советский союз,
– высказался боец "Азова".
Что происходит в России: последние новости
- В России устроили "поиски" президента Украины. На сайте МВД России появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский объявлен в розыск. Причину не указана.
- В разведке Великобритании сообщили, что, несмотря на огромные человеческие потери, Россия адаптировала свои вооруженные силы к войне на истощение. В ведомстве отметили, что ставка на массовость вероятно сохранится в течение всей войны России против Украины. Это будет иметь долговременное влияние на будущую российскую армию.
- Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что НАТО не сможет защитить свой восточный фланг. Если произойдет нападение, то россияне быстро захватят страны Балтии. По мнению представителя ГУР, пятая статья о коллективной обороне НАТО "может оказаться малозначимой на практике".