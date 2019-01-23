"Динамо" не удержало победу над вице-чемпионом Румынии

В рамках подготовки к 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакос" и весенней части УПЛ киевское "Динамо" собралось в Марбелье, где провело второй спарринг против румынского "Стяуа".

Динамо – Стяуа 1:1

Гол: Сидклей, 90 – Хора, 90+4

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В первом тайме опасным ударом в составе киевлян отличился Фран Соль. Румыны имели несколько моментов, но на высоте был Владимир Маханьков.

Во второй 45-минутке дебютировал за первую команду "Динамо" вратарь Руслан Нещерет. Соперники в основном обменивались ударами издали, но в самой концовке сумели изменить счет на табло. Сначала в составе киевлян штрафной реализовал Сидклей, а затем нападающий румын отличился после углового.

Напомним, что 26 января динамовцы сыграют с пражской "Спартой". Начало – в 13:10 по киевскому времени.

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