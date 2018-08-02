"Динамо" U-21 победила "Шахтер" U-21 на последних минутах матча

В матче 3 тура молодежного первенства Украины "Динамо" на последних секундах победило "Шахтер".

В составе "Динамо" на поле вышли несколько игроков основной команды – Пиварич, Сидклей, Шапаренко, пишет "Футбол 24".

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Счет открыли киевляне – Смирный отличился после ассиста Пиварича. Шахтер еще в первом тайме восстановил равновесие усилиями Зубкова. Победный гол уже в компенсированное время забил тот же Смирный.

Напомним, матч основных команд "Динамо" и "Шахтера" начнется 3 августа в 19:00.

"Динамо" U-21 – "Шахтер" U-21 2:1

Голы: Смирный, 13, 90+3 – Зубков, 33

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