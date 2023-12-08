Пытался украсть 4 миллиона гривен: СБУ задержали директора оборонного завода

В Украине время от времени разоблачают схемы присвоения государственных средств из оборонного сектора. Однако над разоблачением и задержанием злоумышленников работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ и БЭБ разоблачили руководителя оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27. Схему ликвидировали.

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Пытался украсть почти 4 миллиона гривен

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.



Правоохранители установили, что директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 миллиона бюджетных гривен на закупку соответствующего авиаоборудования.



На эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на покупку авиационного модуля. На госпредприятие неисправны запчасти, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.



Оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 миллиона гривен. Далее эти деньги вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Участникам схемы сообщили о подозрении.

Проводится досудебное расследование, инсталлируются происшествия преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ разоблачают злоумышленников