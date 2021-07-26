Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем, выехал из Беларуси, – СМИ

Белорусский авиадиспетчер Олег Галегов, который принудительно посадил в Минске самолет с Романом Протасевичем, вероятно, выехал из страны. На работе он не появлялся уже с начала июля.

Диспетчер удалился из социальных сетей

В начале июля Галегов якобы должен был выйти на смену после отпуска. Его фамилия стояла в расписании дежурств, однако на работе диспетчер так и не появился.

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Говорят, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться: до него невозможно дозвониться, он удалил свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не говорило,

– рассказали коллеги Галегова.

Они считают, что диспетчер мог "перестраховаться и покинуть страну".

Заметим, Галегов работает в "Белаэронавигации" по меньшей мере с 2010 года. В то же время руководство структуры ничего не знает о его исчезновении или увольнении.

Кстати, еще один коллега рассказал, что диспетчер уехал к родственникам в Грузию.

Галегов родился в Грузии. Он переехал в Беларусь уже в зрелом возрасте. Там он женился и остался жить.

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