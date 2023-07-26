В России загорелись вагоны с серой, мог быть мощный взрыв: враги заявили о диверсиях
В российском городе Сасово в Рязанской области вспыхнул пожар на железной дороге. Там загорелось минимум четыре вагона с серой.
По данным российской администрации города, пожар вспыхнул утром 26 июля. Однако у россиян ее назвали "задымлением". В этот же день взрывы у россиян прогремели в Красноперекопске и Севастополе, что на территории временно оккупированного Крыма, пишет 24 Канал.
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Что произошло на железной дороге в Рязанской области
Московская железная дорога написала, что так называемое "задымление" на станции "Сасово" произошло в 7 утра 26 июля.
Загорелись четыре вагона поезда с серой,
– рассказали РосСМИ спасатели.
Они также заверили, что уже в 8:20 27 июля пожар на 80 квадратах локализовали, впоследствии – потушили. Огонь гасил пожарный поезд.
Оккупанты эвакуировали людей с пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала.
Официально российская железная дорога заверила, что якобы традиционно никто не пострадал, а "угрозы окружающей среде нет".
Однако впоследствии пропагандисты написали, что на железной дороге подтвердили – якобы к медикам обратился один работник станции. Baza написала, что во время пожара сотрудник железной дороги отравился парами серы, его госпитализировали.
На железной дороге из Рязанской области горели вагоны с серой / Фото росСМИ
В России жалуются из-за диверсий
Российские телеграм-каналы написали, что была диверсия на железной дороге в Санкт-Петербурге. В частности, там на станции Лисичин Нос неподалеку от Финского залива заметили горящее оборудование.
Дежурная рассказала росСМИ, что потеряла контроль за стрелками железной дороги и сразу позвонила в экстренные службы. Последние обнаружили сгоревший шкаф правления электрообогрева стрелочных переводов обдува стрелок. У него была отогнута нижняя часть двери.
Предварительно, оккупанты пишут, что это мог быть поджог.
Россияне потеряли покой в Крыму
- Только 26 июля во временно оккупированном Крыму у россиян было тревожно в нескольких населённых пунктах. В частности после звуков взрывов враги подняли в небо авиацию в Красноперекопском районе.
- Также взрывы были слышны в Севастополе. После этого местные якобы писали о работе ПВО в районе Казачьей бухты.
- Стоит добавить, что после взрывов на Крымском мосту в ночь на 17 июля, у россиян обрушилась 145-я опора со стороны Краснодарского края России. Движение по мосту приостановили.
- Сначала Кремль должен был восстановить мост якобы до 1 июля 2023 года. Однако перенес его ремонт до 31 декабря 2023 года. Хотя источники 24 Канала объясняли, что на восстановление Крымского моста врагам нужны годы.