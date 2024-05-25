Партизаны устроили диверсию на важной железной дороге россиян в Ярославле
Источник:"Атеш"
Партизаны движения "Атеш" устроили диверсию на российской железной дороге в городе Ярославль. Там проходит Северная железная дорога, которая имеет важное значение для войны, которую Россия ведет против Украины.
Именно Ярославль является транспортным узлом, из которого железная дорога пролегает в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иванова и Кирова. По железной дороге Кремль перевозил продукцию военного назначения.
Смотрите также После серии "хлопков" россиян начали эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя
Что известно о диверсии в Ярославле
Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что повлекло неполадки в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки",
– рассказали партизаны.
По их словам, подрыв релейного шкафа усложнил транспортировку продукции военного назначения для российских компаний:
- "Ярославский радиозавод",
- Рыбинский завод "Сатурн",
- конструкторское бюро "Луч" и других.
В "Атеш" объяснили, что в их ряды присоединяется все больше россиян, которые активно борются против действующего строя в России.
"Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима", – объяснили партизаны.
В Ярославле уничтожили релейный шкаф на железной дороге: смотрите видео
"Атеш" провел диверсию возле Смоленска
- Один из партизан "Атеш" уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи в населенном пункте Станички возле Смоленска. Для оккупантов он был важен тем, что помогал российской ПВО.
- После диверсии партизан перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, которые были размещены на этой вышке.
- В "Атэш" отметили, что диверсия позволит более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа.