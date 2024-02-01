"Атеш" совершил диверсию на железной дороге в Тамбовской области: по ней Россия подвозила ракеты

Партизан движения "Атеш" совершил диверсию на российской железной дороге в районе поселка Первомайск Тамбовской области. Именно по ней оккупанты перевозили ракеты, которыми атакуют Украину.

Операцию осуществил агент “Атэш” 30 января 2024 года. Он даже сумел показать кадры с места диверсии.

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Что известно о диверсии на российской железной дороге

30 января 2024 года агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле населенного пункта Первомайского Тамбовской области. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги через которую осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил России (военная часть 14272),

– заявили в "Атеш".

Они даже опубликовали координаты уничтоженного объекта – 52.4512500711, 41.472261350282.

Партизаны показали диверсию на железной дороге: смотрите видео

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В "Атеш" уточнили, что они разведывали маршруты и график логистики грузовых военных складов противника. Поэтому именно подготовка дала свои плоды.

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