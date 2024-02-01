"Атеш" совершил диверсию на железной дороге в Тамбовской области: по ней Россия подвозила ракеты

1 февраля 2024, 07:17
Читати новину українською

Источник:

"Атеш"

Партизан движения "Атеш" совершил диверсию на российской железной дороге в районе поселка Первомайск Тамбовской области. Именно по ней оккупанты перевозили ракеты, которыми атакуют Украину.

Операцию осуществил агент “Атэш” 30 января 2024 года. Он даже сумел показать кадры с места диверсии.

Смотрите также Партизаны нашли склад "Калибров" в Севастополе: "Атеш" опубликовал координаты

Что известно о диверсии на российской железной дороге

30 января 2024 года агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле населенного пункта Первомайского Тамбовской области. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги через которую осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил России (военная часть 14272),
– заявили в "Атеш".

Они даже опубликовали координаты уничтоженного объекта – 52.4512500711, 41.472261350282.

Партизаны показали диверсию на железной дороге: смотрите видео

Украинские партизаны повредили релейный шкаф на железной дороге: смотрите видео

Россияне переправляли ракеты по железной дороге: смотрите видео

Украинские партизаны активно действуют в России: смотрите видео

В "Атеш" уточнили, что они разведывали маршруты и график логистики грузовых военных складов противника. Поэтому именно подготовка дала свои плоды.

Важные новости от "Атеш"

  • Партизаны нашли склад ракет в Севастополе и опубликовали его координаты. Именно там враг может хранить крылатые ракеты "Калибр".
  • "Атеш" провел разведку ракетного предприятия под Москвой "Тактическое ракетное вооружение". Именно эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов. В частности, говорится о ракетах Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и другие.
  • Также партизаны показали кадры, которые свидетельствуют, что сторожевой корабль типа "Тарантул" утонул в районе Севастополя. Известно, что оккупанты украли его в 2014 году во время оккупации Крыма.
Автор: Діана Квасневська