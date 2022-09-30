Цель диверсии на "Северных потоках" провалилась: Россия попала в ловушку, которую создала сама

В НАТО назвали диверсией подрывы на "Северных потоках". Однако пока причастность России к инциденту не доказана официально, решительного ответа от Альянса не будет.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, подрывы "Северных потоков" можно считать нападением на НАТО, если они произошли в акватории стран НАТО.

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В таком случае Альянс мог бы применить 5 статью своего устава, касающуюся коллективной обороны в случае атаки на одну из стран НАТО. Это могло бы привести к серьезным последствиям для Москвы, которую подозревают в причастности к диверсии на газопроводах.

Однако в западных странах живут люди закона и доказательств. Пока у них нет доказательств, что это именно российские силы причастны к взрывам, то, к сожалению, ответа не будет,

– отметил политолог.

Ловушка, в которую себя загнала Россия

Как отметил Загородний, после подрывов на "Северных потоках" Россия испытывает большие трудности с поставкой газа в Европу. Ведь недавно Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока".

То есть Россия оказывается в ситуации, когда у нее осталось только 2 пути поставки газа в европейские страны: Украина и газопровод "Ямал – Европа", пролегающий через Польшу. Если Германия додумается договариваться с Россией о поставках газа, то будет вынуждена договариваться также с Украиной и Польшей,

– рассказал политолог.

Он добавил, что это создает интересную конфигурацию в Европе, потому что Германия раньше планировала стать газовым хабом в Европе и самой распределять российский газ.

Чего потребует Кремль

Политолог рассказал, что не все ветви "Северных потоков" повреждены в результате подрывов, поэтому следует ожидать новых угроз со стороны России. По словам Загороднего, ситуация может развиваться по 2 сценариям.

Кремль будет вынужден запускать газ по неповрежденной ветке "Северного потока-2" на Германию.

на Германию. Или Россия будет настаивать на том, что хочет провести восстановительные работы на газопроводах, но для этого потребует снятия санкций.

"Однако у России ничего не получится. История с турбинами Siemens показала, что с россиянами не о чем говорить", – отметил политолог.

"Это последняя зима, когда Россия будет шантажировать Европу"

Загородний подчеркнул, что газовый шантаж со стороны России направлен на то, что европейцы будут замерзать зимой без российского газа и будут давить на своих политиков.

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Однако, по его словам, зимой ситуация будет не столь критичной, как хотели бы в Москве. Ведь европейские страны готовились к предполагаемому газовому кризису.

Европейские газохранилища перед зимой уже заполнены на 90%.

Ряд стран, в том числе Германия, активно строят СПГ-терминалы для приема газа из США или Катара.

Поэтому все фантазии России о Европе, которая будет замерзать без российского газа, не осуществятся.

Де-факто это будет последняя зима, когда Россия еще сможет шантажировать Европу. Да, отсутствие российского газа создаст определенные экономические проблемы. Однако Европа – богатая и может потерпеть одну зиму,

– отметил Загородний.

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