Диверсия с украинским зерном в Польше: часть рассыпанной агропродукции утилизируют

В селе Котомеж под Быдгощем Польши 26 февраля завершили собирать украинское зерно. Зерно высыпалось из вагонов в результате масштабной диверсии.

В результате инцидента было повреждено около 160 тонн нашего зерна. Тогда украинская агропродукция рассыпалась из 8 полувагонов.

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Часть рассыпанного зерна придется утилизировать

Польские СМИ отметили, что 8 из 40 вагонов поезда, который перевозил украинское зерно в Марокко, были открыты. Вследствие этого примерно 160 – 180 тонн зерна высыпалось на пути.

Польская полиция заявила, что вагоны были повреждены неизвестными лицами, которые перерезали веревки, удерживающие вагоны с агропродукцией на месте.

Дальнейшие усилия позволили собрать часть рассыпанного зерна, но около 30 тонн все еще остаются на железнодорожных путях. Планируется, что позже это зерно утилизируют.

Зато собранную неиспорченную кукурузу уже отправили в польский порт в Гданьске. Оттуда украинское зерно должно отправиться в Марокко.

В Польше произошла самая масштабная диверсия с зерном Украины