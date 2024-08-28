В Кремле все об этом говорят: чего Путин сейчас хочет больше всего

На фоне событий в Курской области, нехватки живой силы и вооружения в России говорят о возможности проведения переговоров с Украиной. Вероятно, что недавний визит премьер-министра Индии Моди в Украину был связан в том числе с желанием политика передать Зеленскому определенный месседж от Путина.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказала российский оппозиционер, политический аналитик Ольга Курносова, подчеркнув, что очень полезно, что президент Украины Владимир Зеленский показывает все те военные преступления, которые совершает Россия на украинской земле, чтобы розовые очки у Моди упали.

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Что ожидает Путин и что должна понимать Индия

По словам Курносовой, визит Моди в Украину, а до этого в Россию был не случайным. Российская оппозиционерка предполагает, что Индия могла взять на себя роль "почтальона", чтобы донести важные месседжи от Путина Зеленскому и наоборот.

Единственное, чего может ожидать Путин и о чем в Кремле все говорят – это мирные переговоры. Не случайно наверняка и Моди приехал в Киев, вероятно, привез определенные слова от Путина,

– озвучила Курносова.

Аналитик напомнила, что Индия переживала довольно тяжелые войны, поэтому эта страна должна понимать, что такое человеческие жертвы, каким образом надо бороться за свою независимость. Она отметила, что Индия много крови пролила в борьбе за свою независимость и получила ее.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который 23 августа посетил Украину, отметил, что выступает за мирное урегулирование российско-украинской войны. Он также озвучил, что, встречаясь с Путиным, донес ему, что единственный способ решить проблемы – это пойти путем диалога и дипломатии, а не на поле боя.