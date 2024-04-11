Уничтожение ТЭС и газохранилищ: военный эксперт назвал цели, которые преследует враг

The Wall Street Journal написало о том, что ударами по украинской энергетике страна-агрессор якобы пытается сделать основу для будущего наступления. Тем временем Россия ударила по Трипольской ТЭС в Киевской области. Впрочем, это не означает, что враг собирается туда наступать.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что сейчас не видно ни одной ударной группировки оккупантов в областях, откуда можно наступать на Киев. Говорится о Курской, Брянской области России и Беларуси. Отметим, что враг ударил по ТЭС в Киевской области во время массированной атаки 11 апреля.

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"Их нет. Увеличение группировки именно на границе пока не фиксируется. И вряд ли России хватит ресурса на то, чтобы двигаться вот так", – сказал Мусиенко.

Однако, своими ударами по энергоинфраструктуре Украины россияне пытаются деморализовать украинское общество. Это проведение такого психологического и фактического террора – создать для украинцев проблемы с электроэнергией и трудности для экономики.

В частности, пробовать бить как раз по тылу, поднимая дискуссии, что "а может ПВО заканчивается, а может чего-то не хватает. Прилетит еще больше, будем вообще сидеть без света не только в отдельных городах, а в большей части Украины". Это довольно-таки серьезно враг использует,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Россия, считает военный эксперт, воспользовалась моментом. Противник понимал, что украинские силы ПВО готовились к ударам по энергетике осенью и зимой. Впрочем, россияне изменили планы. По мнению Мусиенко, это произошло из-за того, что враг начал думать, что Украина может применять другие тактики для системы противовоздушной обороны. Мол, передислоцировать на Восток, сбивать самолеты и тому подобное.

"Они решили воспользоваться вот этим моментом. Плюс начали в СМИ писать, что "ракеты могут закончиться". Бьют систематически, к сожалению, по энергетике. А это – средства, это – ремонт", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

А также – проблемы у людей, которые особенно проживают вблизи или в населенных пунктах, где довольно часто есть проблемы с электроэнергией.

Почему Россия бьет по газовым хранилищам

Александр Мусиенко считает, что так оккупанты пытаются разрушить возможности Украины для отопительного сезона. Именно в хранилища закачивают определенные запасы голубого топлива. Для этого нужно время. А подготовка к новому отопительному сезону начинается после того, как закончился предыдущий.

"Это довольно-таки амбициозные, агрессивные планы России. Они сейчас взялись за то, чтобы создать комплексные проблемы. Они очень хорошо знают, где что в Украине может быть в плане хранилищ и это еще осталось там с советских времен", – сказал военный эксперт.

Атака на энергоинфраструктуру 11 апреля: коротко